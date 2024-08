Carolina Ross revela que Lupita D’Alessio la bloqueó de redes sociales ¿cuál fue la razón?

TVNotas lanzó un nuevo capítulo de ‘El mitangrit’, conducido por Horacio Villalobos. En esta ocasión, la invitada de honor fue Carolina Ross, cantante y compositora originaria de Culiacán que se ha ganado el corazón de México con su gran talento.

Durante la plática, habló un poco de su carrera artística y reveló que, en su momento, Lupita D’Alessio la bloqueó de redes sociales, algo que le generó mucha tristeza, pues la admira bastante.

Carolina explicó que, hace algunos años, lanzó algunos covers de la llamada ‘Leona dormida’, pues deseaba hacerle un tributo y hasta estaba emocionada por mostrarle el resultado. No obstante, poco antes de que se lanzaran, se dio cuenta que su colega la bloqueó.

Carolina Ross / Captura de pantalla

¿Lupita D’Alessio se enojó con Carolina Ross?

“La amo. Le hice un tributo (a Lupita D’Alessio). En el 2022, le hice un tributo, desde lo más profundo de mi corazón. No supe nunca (si los escuchó). Faltando ocho horas para que se estrenara, me di cuenta de que me bloqueó” Carolina Ross

Al cuestionarle sobre el motivo, admitió que no sabía la razón, pero sí fue algo que la hizo sentir muy triste, pues estaba emocionada de que la cantante escuchara sus covers.

Si bien esto fue algo que la “agüitó”, mencionó que Ernesto D’Alessio, hijo de Lupita, escuchó su trabajo y le agradeció por el homenaje a su mamá.

“Se enojó, no sé. Yo no supe nunca y, pues sí, me dio para abajo porque dije: ‘No manches, lo hice con un chorro de amor como un regalo’. Ni idea (de por qué la bloqueó) y ya ni le moví mejor. Ernesto, muy lindo, nos dio la atención. Ya ni modo. Obviamente me dolió, pero uno no puede controlar lo que sucede”, expresó.

Este y más secretos contó Carolina Ross durante su invitación a ‘El Mitangrit de TVNotas con Horacio Villalobos’. Aquí puedes ver la entrevista completa

Liliana Carpio / TVNotas

‘El mitangrit de Horacio’ llegó para quedarse

‘El mitangrit de Horacio’ estrena un nuevo capítulo cada jueves a las 8:00 pm por el canal de YouTube de TVNotas. En este espacio, Horario Villalobos contará con diferentes invitados para conversar de manera divertida y sin filtros. ¡Nos contarán todos sus secretos! ¡No te lo puedes perder!

