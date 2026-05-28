Hombre cubano agrede a mexicano tras discusión; vecinos toman venganza e intentan licharlo: VIDEO

Tras la terrible situación que enfrenta Luis Fuentes, director deportivo de América Femenil, tras ser acusado de golpear a su esposa, ahora, un hombre cubano causó indignación en Cancún después de que agrediera a un mexicano durante una discusión. El video del momento se hizo tan viral que vecinos de la localidad buscaron al extranjero para “tomar venganza”. ¿lo lograron? Esto es todo lo que se sabe.

Te recomendamos: Jugador estrella de la NFL es detenido por presunta agresión y estrangulamiento en plena casa: ¿Quién es?

Hombre cubano es casi linchado por agredir a un mexicano / Redes sociales

¿Por qué un hombre cubano agredió a un mexicano en Cancún?

Todo comenzó cuando el mexicano, de hasta ahora nombre desconocido, fue a la residencia del cubano para reclamarle sobre la mordedura que sufrió por parte de su perro. La grabación comienza cuando llega y le dice a una mujer que estaba sentada afuera que le hable al extranjero.

“¿Puede salir el caballero que estaba aquí? Me acaba de morder su perro, dice que era de él. Yo lo estoy grabando por mi seguridad, porque el perro es callejero, me acaba de morder. El señor acaba de decir que estaba vacunado”, se le escucha.

Segundos después, sale el cubano y, sin mediar palabras, lo empuja y le dice: “¿Qué te pasa?”, de forma agresiva. El afectado le explica que solo quiere ver la cartilla de vacunación del perro.

Tras un rato de dimes y diretes, el extranjero le dice que entrará a su casa por el documento. Sin embargo, segundos después, sale y golpea el celular. Justo allí termina la grabación.

Lee: Icónico cantante y guitarrista sufre terrible agresión en pleno concierto: ¡Le arrojaron un objeto! VIDEO

¿Por qué un hombre cubano agredió a un mexicano? / Redes sociales

Intentan linchar a cubano que agredió a un mexicano en Cancún

El clip circuló rápidamente en redes sociales y causó indignación entre los internautas. Si bien parecía que todo quedaría en lo digital, vecinos llegaron a la casa del cubano y comenzaron a hacer destrozos.

En el video de los hechos, se puede ver a la gente arrojando piedras a la residencia y exigiendo que el hombre saliera. Aparentemente, tenían la intención de lincharlo. El hombre jamás salió de la propiedad; se desconoce si realmente estaba escondido o simplemente no se encontraba en el lugar.

“Afuera de la casa del cubano que agredió a nuestro paisano mexicano”, se leía en el clip viral.

Elementos de la policía estatal, municipal y hasta la Guardia Nacional tuvieron que hacerse presentes para que las cosas no escalaran a más. Y es que los “manifestantes” se quedaron horas esperándolo. Durante todo ese tiempo, siguieron aventando piedras y botellas a la fachada.

🐕 ¡ARDE CANCÚN! CIENTOS DE PERSONAS INTENTAN LINCHAR A UN EXTRANJERO TRAS GOLPEAR A UN MEXICANO POR RECLAMO DE MORDEDURA

Una situación de extrema violencia y tensión social se desató en la Supermanzana 23 de Cancún, Quintana Roo, cerca del Mercado 23. Lo que inició como un… pic.twitter.com/64efaGwD4G — apartadomex (@ApartadoMex) May 28, 2026

¿El cubano que agredió a un mexicano en Cancún fue arrestado?

Según se reportó, el cubano que golpeó a un mexicano en Cancún sí fue detenido. Luego de evitar que la gente lo linchara, las autoridades lo pusieron a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM).

Se desconoce cuál sea su situación legal actual. Sin embargo, existe la posibilidad de que sea deportado. Y es que, de acuerdo con las leyes de migración en México, un extranjero puede ser sancionado e incluso regresado a su país de origen si agrede a un compatriota.

El artículo 144 de la Ley de Migración establece que los extranjeros pueden ser expulsados del país si representan un peligro para el orden público, incluso si su estancia es legal.

Mira: Cruz ‘N’ golpea a abuelita que paseaba con su nieta en un parque de Saltillo; ¡lo detienen!: VIDEO