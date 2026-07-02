Hospitalizan de emergencia a Ale Capetillo, hija de Eduardo Capetillo y Bibi Gaytán: ¿Qué le pasó?

La influencer Ale Capetillo, hija de los reconocidos artistas Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, alarmó a sus seguidores luego de revelar que tuvo que ser trasladada de emergencia a un hospital, tras presentar un cuadro de fiebre intensa. ¿Qué le pasó?

La influencer Ale Capetillo fue hospitalizada / Redes sociales.

¿Cómo anunció Ale Capetillo, hija de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán, que fue hospitalizada?

Desde hace algunos meses Ale Capetillo y su esposo, Nader Shoueiry, viven en España, por lo que la vida de la influencer ha tenido varios giros importantes.

Hace unas horas, Ale compartió en sus historias de Instagram que se encontraba con bastante fiebre, motivo que la llevó a ponerse a ver un partido del Mundial 2026 en plena madrugada.

Posteriormente, la hija de Eduardo Capetillo mostró una segunda historia, pero en esta ocasión, sentada en una silla de hospital: “ Acabé aquí hermanas ”, escribió Ale.

A partir de este momento, sus seguidores y amigos comenzaron a preguntarse si se encontraba bien de salud o las causas que la llevaron a tener que ser hospitalizada.

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Ale Capetillo hospitalizada / IG: alecapetilloga

¿Por qué la influencer Ale Capetillo fue hospitalizada recientemente?

Luego de compartir aquellas primeras historias, Ale Capetillo (quien se casó en 2025) subió una tercera fotografía, en la que aparece canalizada, relatando que los médicos creyeron que se trató de una apendicitis:

Por un momento pensaron que era apendicitis, pero ya se descartó. Ale Capetillo

Hasta ahora tampoco ha informado si continúa bajo observación médica o si ya pudo regresar a casa para continuar con su recuperación.

Ale no ha dicho si ya tuvo un diagnóstico por parte de los médicos, por lo que su situación de salud aún causa misterio entre sus seguidores en redes sociales.

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Ale Capetillo fue canalizada en un hospital / IG: alecapetilloga

¿Quién es Ale Capetillo y qué contenido hace?

Alejandra “Ale” Capetillo es una influencer, creadora de contenido y modelo mexicana, conocida por ser la hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, dos de las figuras más populares del entretenimiento en México.

A través de sus redes sociales comparte aspectos de su vida cotidiana, viajes, moda, belleza, gastronomía, entre muchas otras cosas. En Instagram ya reúne casi 1.5 millones de seguidores.

En abril del 2025, Ale Capetillo se casó con Nader Shoueiry, un enlace matrimonial acontecido en España que terminó generando emoción entre amigos y familia de la influencer.

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