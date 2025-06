Exintegrante de ‘MasterChef celebrity’ casi muere al defenderse de un abuso: “Pensaba que era mi culpa”

Anabel Ferreira, exparticipante de ‘MasterChef Celebrity generaciones 2025’, sorprendió a todos al revelar que estuvo a punto de morir por defenderse de una persona que intento abusar de ella.

¿Cómo fue que Anabel Ferreira, exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’, pudo salvarse de ser abusada?

En entrevista para ‘Ventaneando’, Anabel Ferreira contó que, cuanto tenía 19 años, estaba saliendo con una persona que, aparentemente, era muy cariñosa con ella. En una de sus citas, el sujeto le pidió que fueran a su departamento.

Debido a la confianza que le tenía, aceptó sin duda, pero le advirtió que no pasaría nada íntimo entre ellos. Cuando llegaron al lugar, el hombre se puso sumamente agresivo y quiso abusar de ella.

“Me dijo ‘vamos a mi casa’. Dije ‘sí, pero no me voy a meter a la cama contigo. A la hora que fuimos a su departamento, en un décimo séptimo piso, pues lo intentó. Físicamente, las mujeres no podemos competir con los hombres”, indicó.

Para evitar el ataque, se dirigió al balcón y brincó a la terraza de a lado, algo que, en sus propias palabras, puso en riesgo su vida, ya que, de haber “calculado mal”, pudo caer desde una gran altura y morir en el acto.

"Me acorraló y yo me brinqué de la terraza de ese décimo séptimo piso al departamento de a lado, poniéndome en super riesgo, por supuesto, pero hice un escándalo y así le fue"

¿Qué pasó con la persona que quiso abusar de Anabel Ferreira?

Anabel Ferreira contó que, durante mucho tiempo, sintió que lo sucedido había sido culpa suya, ya que había aceptado ir a su casa, sin pensar en que esta persona pudiera intentar lastimarla.

Si bien no dio detalles sobre lo que sucedió con su agresor, indicó que, con el paso del tiempo, se dio cuenta que lo ocurrido no fue su responsabilidad.

“Yo pensaba que había sido mi culpa por aceptar haber ido al departamento. Cuando empezó el movimiento de ‘Me too’, fue cuando yo caí en cuenta (de que) yo tenía razón, nunca tuve que haberme sentido avergonzada porque yo fui clara y contundente, y hasta puse mi vida en riesgo”, manifestó.

A raíz de su experiencia y los casos de agresión en contra de la mujer, Anabel preparó un proyecto en el que justamente toca el tema del machismo.

“Quiero hablar de un tema en el que pareciera que todos jugamos a que no sucede, pero sí. Ya se habla de la misoginia internalizada, de esa que se ejerce entre mujeres. Yo creo que lo estaremos montando en agosto o septiembre, en el canal de YouTube que estamos arrancando”, concluyó.

Aunque afortunadamente su situación no pasó a mayores, los fans no dudaron en solidarizarse con ella y aplaudir el valor que tuvo en su momento de ponerse en riesgo para evitar un ataque.

¿Quién es Anabel Ferreira, exparticipante de ‘MasterChef celebrity generaciones’?

Anabel Ferreira Batiz, más conocida solo como Anabel Ferreira

Nació el 26 de septiembre de 1964 en Aguascalientes.

Su debut en televisión fue en 1981, cuando participó en ‘Cachún, cachún, ra, ra’ y en la novela ‘Una limosna de amor’.

En 1988, tuvo su propio programa ‘¡Anabel!’, en el que presentaba sketches cómicos y números músicales. Estuvo al aire ocho años.

En 1995, le diagnosticaron con neuralgia atípica del trigémino, una enfermedad neurológica que le causaba dolor extremo en el rostro y dificultó su capacidad de gesticular, por lo que se retiró un tiempo de la televisión.

Tras recuperarse, continúo su carrera en la televisión.

En 2025, entró a ‘Masterchef celebrity generaciones’, siendo la décimo primera eliminada.

