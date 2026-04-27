Alma Cero prepotente, mamona y pedera; ¡exponen su lado oscuro!

Durante las grabaciones de las nuevas microseries de ViX, el nombre de Alma Cero no solo suena por su trabajo… ¡sino por su actitud! Según nos cuenta una persona de producción, la actriz estaría dejando ver un lado muy distinto al que muchos conocían.

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Polémica con Alma Cero: señalan supuesta actitud prepotente. / Foto: IG/alma_cero

¿Por qué acusan a Alma Cero de sentirse una “diva” como Marilyn Monroe?

De acuerdo con nuestra fuente, la actriz Alma Cero estaría en plan de diva: “Ha adoptado una personalidad al estilo de Marilyn Monroe, con poses, miradas y una seguridad que para algunos de nosotros y los actores ya raya en lo exagerado. Grabamos hace como 1 mes la microserie: Soy naca, pero rica, que se estrena a fin de mes. El productor es Israel Jaitovich y el escritor, Miguel Vallejo. Participan Lalo Manzano (hijo de Eduardo Manzano), Alma y Violeta Isfel”.

Aunque pensaron que podría ser complicado trabajar con Isfel, narra nuestro informante, en realidad la que los habría hecho ver su suerte fue Cero: “Cuando supimos que Violeta era parte del elenco, nos alarmamos, pues tenía fama de cobrar fotos con sus fans y tener aires de grandeza. La sorpresa mayor fue cuando Alma llegó con un achichincle que hasta los zapatos le cargaba, con una prepotencia muy desagradable, mamon*, peder*. Sentía que ni el sol la merecía. Ni se sabía los diálogos, ni seguía instrucciones del director”.

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¡No la aguantan! Acusan a Alma Cero de actitud pesada. / Foto: Redes sociales

¿Alma Cero trata mal a sus compañeros?

Televisa decidió ponerse a la vanguardia con los contenidos verticales en su plataforma, tipo reels de Facebook y TikTok. La miniserie Soy naca, pero rica fue tomada por Jaitovich de un sketch de su programa que hizo hace muchos años, llamado La broza de Guadalupe, que duró 5 años al aire siendo todo un éxito. Ahora solo se le cambió el nombre. Es sobre una familia rica con una hija naca.

Alma Cero, según nos cuenta la fuente, habría protestado por todo en las grabaciones: “Nada le cuajaba, todo eran quejas, hasta de la comida, y cuando sus compañeros se sentaban a comer, ella se apartaba”. Pero no todo queda ahí… también aseguran que su trato hacia sus compañeros no era el mejor:

“Respondía de forma cortante y con aires de superioridad. Su chalán un día dijo que ya se siente millonaria, pues su marido, Enrique Orozco, tiene una clínica de trasplantes de cabello, le va muy bien y la complace en todo. Su actitud generaba estrés e incomodidad. Un día se molestó porque era corte para comer y el director pidió repetir una escena. Ella enfureció, le torció la boca y casi se la mienta”. Fuente a TVNotas.

Estas series son subtituladas, se graban en 5 días y se realizan 50 escenas en cada uno. Nuestra fuente comentó: “Se retrasaban porque la señora llegaba tarde. Los actores y la producción estaban ya en el set esperándola y todavía se iba a su camerino, se tomaba su tiempo valiéndole madre detener las grabaciones”.

A pesar de que Alma es muy talentosa, la gente no quedó conforme: “Su actitud es errónea. Platicó que se sometió a un tratamiento para cambiar su color de ojos, como Ninel Conde. La gente a sus espaldas la criticaba y se burlaba, ya que es morena y no le queda para nada ese color. Jaitovich aseguró que nunca más trabajaría con ella”.

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En Soy naca, pero rica, Alma Cero comparte créditos con Luis Orozco, Violeta Isfel y Lalo Manzano.. / Archivo TVNotas/Redes sociales

¿Quiénes han sido pareja de Alma Cero?

2012 - Pierre Angelo

2014 - Edwin Luna: Llegaron al altar en 2017. Ese mismo año ella perdió el bebé que esperaban. Eso los alejó y terminaron por una supuesta infidelidad de él .

. Octubre 2017 - Carlos Espejel: Iniciaron su romance a escondidas, pues él estaba con la mamá de sus hijos, Paty Azuara . En abril de 2018 hicieron pública su relación, hasta que terminaron en diciembre de ese mismo año.

. En abril de 2018 hicieron pública su relación, hasta que terminaron en diciembre de ese mismo año. Febrero de 2019 - Pietro Vannucci: La captamos muy romántica con él, llegando al teatro y, al otro día, con un amiguito muy cariñoso.

Abril de 2019 - Eduardo ‘N': Se dio una oportunidad con el actor argentino, pese a que en ese entonces la actriz Elisa Vicedo lo había denunciado penalmente por presunta violación y agresiones.

2019-2021 - Mel Medonza: Con el ingeniero turco duró 2 años, pero terminaron porque él quería tener hijos y ella ya no, pues ya tiene uno mayor de edad.

Julio 2021 - Rene de la Parra: Se conocieron en Los Ángeles (EU) años atrás, pero fue hasta ese año que se volvieron a contactar por redes sociales e intentaron una relación, la cual no funcionó.

2023 - Enrique Orozco: Se conocieron gracias a Germán Ortega, y en 2024, a unos meses de noviazgo, él le dio el anillo de compromiso durante una cena con amigos . Él, además de ser productor teatral, es un reconocido cirujano especialista en trasplante capilar, dueño de una clínica.

. Él, además de ser productor teatral, es un reconocido cirujano especialista en trasplante capilar, dueño de una clínica. Agosto 2024: Alma Cero y Enrique Orozco se casaron por lo civil en el Palacio Metropolitano, un edificio histórico de la CDMX.

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Parejas de Alma Cero. / Archivo TVNotas/Redes sociales

¿Quién es Alma Cero?

Es un rostro conocido de la televisión. Alma Cero ha sido una figura constante en la pantalla

En 2008, la actriz se integró a la exitosa comedia de Televisa María de todos los Ángeles, con el personaje de “Rosa Aurora”.

Entre 2010 y 2015, Alma Cero estuvo en el programa matutino Sabadazo, al lado de Omar Chaparro y Cecilia Galliano.

Participó en la cobertura del Mundial de Brasil 2014, junto a Adrián Uribe y otros comediantes.

En 2017, se cambió a la televisora del Ajusco para unirse a la telenovela Tres familias, al lado de Carlos Espejel.

A inicios de 2018 participó en la obra de teatro Entre mujeres y otros talentazos junto a Edith González (†).

En 2022, formó parte de la tercera temporada del reality show Inseparables, como pareja de René de la Parra.

La vimos en la obra Lagunilla mi barrio (2022-2024), interpretando a ‘la Jarocha', pero se retiró debido a problemas de salud y en su lugar entró Niurka Marcos.

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