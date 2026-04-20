Actriz mexicana sobrevive a explosión de gas: “Me quemé la cara, las manos y parte de las rodillas”: FOTOS

La actriz y creadora de contenido Patricia Valenzuela atravesó una experiencia que la puso al borde de la muerte. Una explosión en su departamento le causó graves quemaduras en el rostro y el cuerpo, de primer y segundo grado, y transformó su vida para siempre.

Patricia Valenzuela / cortesía de la actriz, iG @Patri.valenzuela_

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Así fue como la actriz Patricia Valenzuela fue víctima de una explosión de gas

“Me mudé por la tarde-noche de un domingo 25 de enero y el 26 explotó el departamento por una fuga de gas. Me quemé varias partes del cuerpo. Era mi primer día en el depa. Dos semanas antes, firmé el contrato, y el arrendador me dijo ¿Ya te vas a mudar?’. Le contesté que lo haría hasta que terminara de comprar mis cosas. Él me dijo: ‘Cuando lo hagas me avisas, porque está cerrada la llave de paso del agua y la del gas’”. Patricia Valenzuela

A pesar de las señales que se presentaron, la modelo hizo caso omiso. Nos relató: “Me mudé y el señor me ayudó a abrir las llaves, pero nunca se fijó que, al abrir la llave general del gas, había otra que bajaba a la secadora. Lamentablemente, al no haber secadora conectada, el gas se escapó. Me percaté del olor; sin embargo, sentí que era normal. No le tomé importancia. Después, pasó alrededor de una media hora y volví a sentir el olor. Me acerqué al patio donde estaba la llave y escuché un sonido, como si se estuviera escapando el gas. Le escribí al señor y cerró la llave. Jamás imaginé que todo el departamento se había llenado de gas. Después, algo ocasionó una llama y se hizo la explosión”, indicó.

El accidente fue en cuestión de segundos: “En ese instante, me senté en la sala a trabajar y, al escuchar un sonido medio extraño, intenté reflexionar qué era lo que había sonado y, de pronto, sentí que me quemaba. Fue algo muy raro, porque no era una explosión de mucho fuego, sino era lumbre que se veía entre ondas de gas. Creí que moría lentamente”, manifestó.

Patricia narró cómo una de sus vecinas la ayudó en medio del tormento: “Le habló a la ambulancia y a los bomberos. Unos albañiles que estaban cerca se encargaron de apagar el fuego que había en un cuarto. Siempre estuve consciente de todo”, resaltó.

Accidente de Patricia Valenzuela / Cortesía de la actriz, iG @Patri.valenzuela_

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¿Cómo está la actriz Patricia Valenzuela a la explosión de gas?

Aclaró el motivo por el que no pasó gran parte de su proceso hospitalizada: “En el hospital me revisaron la nariz porque inhalé muchísimo gas. El cirujano me checó mis quemaduras. Me quemé la cara, las manos y parte de las rodillas. Fueron de primero y segundo grado. Por esa razón no me internaron y me dieron de alta muy rápido”, manifestó

Ha seguido los cuidados médicos de manera muy minuciosa, lo que le ha permitido tener una rápida recuperación: “Me mandaron antibiótico para evitar la infección, gasas, italdermol, una pomada y microdacyn. Además, tomé pastillas para el dolor y bloqueador tomado. Hacía baños de esponja. Era incómodo”, expresó.

Tras el tratamiento, dice que su piel tiene mucha más vida: “Desde que he estado con la dermatóloga he notado un cambio rapidísimo. Creo que ahora tengo la piel mucho más bonita que antes (ríe). Se me hizo súper suave. Todavía no estoy al 100, porque aún se me ven manchas tenues, pero estoy mejor que nunca”, destacó.

Valenzuela respondió que no piensa involucrarse en temas legales: “Lo dejaré por la paz. Afortunadamente, el arrendador se hizo cargo de los gastos hospitalarios. Estoy consciente de que es negligencia. Soy abogada. No quiero estar dedicando tiempo y energía a un juicio. No demandaré”, relató.

La influencer aprendió a no quejarse de cosas superficiales y vivir intensamente: “Me dio mucho miedo. Ese día dije: ‘Chale, no me quiero morir’. Esta difícil experiencia me hizo valorar más la vida y desarrollar el miedo a la muerte. En la terapia he aprendido la fugacidad de la vida. En este nuevo departamento ya tengo mi detector de gas”, rememoró.

Por último, sobre su trabajo dijo: “Apenas comencé con la creación de contenido para mis redes sociales. Mi enfoque es compartir lo que me enseña eso que vivo. He tenido muy buena respuesta del público”, concluyó.

Patricia Valenzuela / Cortesía de la actriz, iG @Patri.valenzuela_

¿Quién es Patricia Valenzuela?

También es modelo y abogada.

En 2025 formó parte de producciones para plataformas digitales como MYKA MEDIA (novelas para Facebook y YouTube ). También estuvo en Historias de un milagro .

(novelas para y ). También estuvo en . Participó en el cortometraje Rigor mortis y en el especial navideño de la revista TÚ (2025).

De 2025 a 2026 participó en el proyecto audiovisual Cuando los ángeles caen.

En 2026 continuó su desarrollo actoral con el cortometraje La última noche.

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