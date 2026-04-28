¿Galilea Montijo abandona ‘Hoy’? Conductora revela la fecha en la que dejará el matutino: “Un plan B”

Mucho se ha dicho de Galilea Montijo en las últimas semanas, principalmente sobre su aspecto físico. Y es que, tras un “arreglito estético”, muchos afirmaron que comenzó a verse “inflamada” del rostro. A la par de esto, también circuló un video que desató muchas críticas por la forma en la que lucía su ojo.

En medio de todo esto, la conductora sorprendió al revelar la fecha en la que se retira del matutino ‘Hoy’, ¿acaso influyeron las críticas por su rostro? Te contamos los detalles.

Galilea Montijo / Redes sociales

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¿Galilea Montijo ya se quiere retirar de la televisión?

Entre otras cosas que se han dicho sobre Galilea Montijo últimamente, ha sido su aparente retiro de la televisión. Todo comenzó después de que empezara a circular que, presuntamente, ya no renovarían su contrato como conductora estelar de ‘La casa de los famosos México’. Se dijo que, supuestamente, Odalys Ramírez y Diego de Erice tomarían su lugar.

Aunado a esto, se filtró un audio atribuido a la también actriz en el que expresa estar “cansada” de México. Manifestaría su deseo de mudarse a otro país para comenzar otros proyectos.

“Ya en agosto termina mi contrato y estoy asqueada de México. Qué triste es decir lo que te estoy diciendo y te lo digo con los ojos llenos de agüita porque sí me ha tratado muy mal. Tengo muchas ganas de irme y respirar, ¿qué te digo?”, se escucha en el material.

Aunque la autenticidad de esta grabación no ha sido confirmada, se sabe que, en su momento, Montijo contó que le gustaría iniciar un negocio en España junto a su novio, Isaac Moreno, lo que ha despertado muchas dudas en la audiencia.

Galilea Montijo / Redes sociales

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¿Cuál es la fecha en la que Galilea Montijo se retira del programa ‘Hoy’?

Durante una reciente transmisión del programa ‘Hoy’, Galilea Montijo y otros presentadores hablaron sobre el retiro de las celebridades. La conductora mencionó que, en ocasiones, los famosos llegan a cansarse de estar en el ojo público y optan por hacer otras cosas no relacionadas con el medio.

La presentadora reconoció que sí ha pensado en eso y hasta tiene un plan concreto. Comentó que quiere estar 6 años más en los foros y después trabajar en un negocio.

“¿Ustedes han pensado en algún momento en retirarse? Yo me doy unos 5 o 6 años, ya solo pago lo que debo, pongo un changarro y amonos… (negocio) de pozole, ¿verdad? Es que a veces sí dan ganas”. Galilea Montijo

Montijo dejó claro que esta idea no es inmediata y que la seguiremos viendo en el matutino por mucho tiempo. También aconsejó al público que siempre tuviera un “plan de respaldo” ante cualquier situación inesperada.

“En la vida llegas a una cierta edad en que debes ir planeando un plan B de tu vida”, expresó. Sus compañeros apoyaron su idea y reiteraron que Galilea seguirá en el programa como siempre.

Galilea Montijo / Redes sociales

¿Cuándo entró Galilea Montijo al programa ‘Hoy’?

Galilea Montijo se unió al elenco del programa ‘Hoy’ en 2008. Con el paso de los años, se convirtió en una de las conductoras estelares. Hace algunos años, le preguntaron por qué continuaba en el matutino.

Ante esto, Montijo dio una respuesta contundente. Y es que mencionó que su familia es muy feliz al verla cada mañana. También contó que, para ella, estar allí le da mucha felicidad, pues convive con personas con quienes ha logrado construir una gran amistad.

También llegó a decir que ella misma será la que anuncie cuando decida irse de la televisión: “Se dice, se rumora que me voy del programa. No es cierto. Las veces que me he ido ha sido por trabajo, por salud, también siempre lo he dicho, que el día de mañana, los ciclos se cierran, si así lo hubiera decidido la empresa o yo, sería la primera en decirles, o sea, ¿cuál es el secreto?”, confesó en su momento.

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