Christian Nodal cancela concierto en Chile, ¿por su papá?: “Quedo mal por culpa de terceros”

Christian Nodal continúa en el centro de la polémica. Luego de que borrara todas sus publicaciones en Instagram, revela que no podrá cumplir con la presentación que tenía planeada para este viernes 1 de mayo en Santiago de Chile, ¿fue por culpa de su familia? Te contamos todo lo que se sabe.

Nodal / Redes sociales

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¿Por qué Christian Nodal borró sus publicaciones en Instagram?

En las últimas horas, los internautas se sorprendieron al notar que Christian Nodal había borrado todas sus publicaciones en Instagram. También cambió su foto de perfil por una con su inicial en un fondo blanco.

Esto se da en medio de las especulaciones sobre su matrimonio con Ángela Aguilar. En las últimas semanas, se comenzó a decir que se habían separado por el lanzamiento de ‘Un vals’ y una presunta infidelidad por parte de él. Si bien no han dado declaraciones directas sobre el asunto, sí comenzaron a postear fotos juntos, algo que para muchos fue su manera de desmentir los rumores.

El hecho de que Nodal borrara sus post en Instagram desató todo tipo de teorías. Algunas apuntan a que el artista está cerca del retiro, otras a que esto confirmaría sus problemas con Ángela. Varias también mencionan la posibilidad de que simplemente esté preparando un nuevo proyecto y esto solo sería una manera de darle más promoción.

Cabe destacar que, en su momento, Ángela Aguilar hizo lo mismo. En esa ocasión, sí fue una estrategia de marketing para dar a conocer un proyecto, por lo que, al menos, los fans, creen que Christian estaría haciendo lo mismo.

Nodal y Ángela Aguilar / Redes sociales

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Christian Nodal cancela concierto en Chile

Hace unos momentos, Christian Nodal anunció que uno de los dos conciertos en Santiago de Chile se cancelaba. A través de Instagram, contó que la presentación programada para este 1 de mayo se tendría que posponer por cuestiones de logística.

De acuerdo con el cantante, sus músicos no lograron llegar a tiempo, pues, al parecer, hubo algunos problemas con JG Music, la disquera de su papá.

“Me da mucha tristeza, mucho coraje. No me llegaron mis músicos. Nosotros salimos directito del palenque de Hermosillo, Sonora, con una sola misión, que era llegar a todos ustedes para cumplirles estas dos noches. Falló la logística, otra vez les quedo mal por culpa de terceros. Se le avisó desde mi equipo al equipo de logística de JG Music. Se les avisó que, por tiempos, por fechas, distancias y demás, era muy complejo. Se les aconsejó un avión privado, no quisieron hacer ese gasto para los músicos. No se priorizó el descanso de ellos y no se priorizó que pudieran llegar a tiempo. Tuvieron un contratiempo con el clima en CDMX. Yo me acabo de enterar hace una hora”. Christian Nodal

Señaló que la presentación de mañana, 2 de mayo, seguía sin contratiempos. En tanto que el show de hoy sería pospuesto para el domingo 3 de mayo. Indicó que los boletos serían válidos para la nueva fecha y volvió a disculparse con su público por el contratiempo.

“Lo siento mucho, se salió de mis manos, se salió de mi control. Los amo mucho, Santiago de Chile. Los espero el domingo”, mencionó.

Para muchos, las declaraciones de Nodal sugirieron que su papá, dueño de JG Music, aparentemente, quiso “sabotear” la presentación de su hijo. Y es que, desde hace meses, se ha venido especulando que tienen problemas, principalmente por su nombre. Jaime González, papá del artista, es dueño de la marca de Christian Nodal, al menos ante el IMPI, por lo que el cantante no tendría acceso libre a sus ganancias.

Christian Nodal / Redes sociales

¿Christian Nodal y Ángela Aguilar sí se van a casar por la iglesia en mayo?

En su momento, Christian Nodal declaró que la boda religiosa con Ángela Aguilar se pospondría por la inseguridad que hay en Zacatecas, lugar donde se iba a celebrar el evento.

No obstante, una conductora de ‘Venga la alegría’ reveló hace poco que, presuntamente, la ceremonia seguiría en pie. Supuestamente, la pareja realizará una celebración más pequeña, pero sí se llevará a cabo.

Dijo haber obtenido esta información de un grupo de fans que es muy cercano al matrimonio. Esto no es algo confirmado, por lo que todo queda en calidad de un simple RUMOR.

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