El actor Omar Fierro fue hospitalizado y se sometió a una cirugía de emergencia: ¿cuál es su estado de salud?

El actor mexicano Omar Fierro ha atravesado diversos problemas de salud a lo largo de los años. Este viernes 3 de marzo se reportó que el intérprete tuvo que ser hospitalizado de manera inesperada, y el propio Fierro dio detalles de lo ocurrido. ¿Qué le pasó?

Omar Fierro confiesa que fue hospitalizado de emergencia / Redes sociales

¿Por qué el actor Omar Fierro tuvo que ser hospitalizado de emergencia?

Este viernes, durante la transmisión del matutino Hoy, se compartió una pequeña entrevista con Omar Fierro, quien habló de un problema de salud que tuvo que ser atendido de emergencia a finales del 2025.

El actor de Como dice el dicho, confesó que fue hospitalizado y sometido a una cirugía debido a un problema en el apéndice, situación que, aunque delicada, logró resolverse favorablemente.

Según relató, la operación no se trató de una emergencia extrema, ya que logró atender el problema antes de que derivara en una complicación mayor.

Te puede interesar: Omar Fierro asegura que ha tenido experiencia del tercer tipo

Omar Fierro reaparece luego de su reciente cirugía del apendice / Redes sociales / Canva

¿El actor Omar Fierro se sometió a una cirugía recientemente?

El vídeo revelado este viernes en el programa Hoy, hace referencia a la cirugía a la que Omar Fierro se sometió hace algunos meses, luego de sufrir complicaciones derivadas de su apéndice.

El actor detalló que, gracias a la pronta atención médica, su cirugía se realizó sin contratiempos y con total calma. Incluso mencionó que, de haber esperado uno o dos días más, el panorama habría sido muy distinto: “ Si no lo haces en el momento, se puede convertir en una peritonitis ”, señaló.

Tras superar la operación, Omar Fierro aseguró que su recuperación ha sido total. Afirmó que no presenta secuelas importantes, ni siquiera cicatrices visibles, lo que refleja el éxito del procedimiento al que fue sometido.

Nada (cicatrices), estamos a todo dar… Estoy muy bien de salud, toda mi gente bien, hay que echarle muchas ganas siempre. Omar Fierro

Además, destacó que no solo él se encuentra bien, sino también su familia, lo cual considera fundamental para mantener estabilidad emocional.

Lee: Conductores de Hoy se niegan a comer lo que cocina Omar Fierro

Omar Fierro habla de su hospitalizción / Las estrellas

¿En qué programas y telenovelas ha participado Omar Fierro?

Omar Fierro es un reconocido actor, conductor y productor mexicano, cuya carrera abarca más de cuatro décadas en la televisión, el cine y el teatro.

Comenzó su trayectoria artística en los años 80, en plena época dorada de las telenovelas en México y pronto consiguió tanto roles protagónicos como participaciones destacadas en distintos proyectos.

A lo largo de los años, ha formado parte de exitosas telenovelas como:



Quinceañera,

El pecado de Oyuki ,

, La sombra del deseo,

Tres veces Sofía ,

, Emperatriz, entre otras.

Paralelamente a su trabajo actoral, Fierro también ha construido una importante carrera como conductor.

Tal vez te interese: ¡Qué buena hora! el nuevo programa de concursos de Omar Fierro, Michelle Vieth y Nicola Porcella