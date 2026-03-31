‘Ventaneando’ de luto: Irrumpen plena transmisión en VIVO para anunciar muerte de conductora: “No olvidar”

El programa ‘Ventaneando’ sorprendió a su audiencia al pausar momentáneamente una transmisión en vivo para anunciar una dolorosa noticia. Y es que dieron a conocer la muerte de una querida conductora de televisión. Así fue como hicieron la triste revelación.

Ventaneando / Redes sociales

No te pierdas: Muere papá de Curvy Zelma: Ellas son sus hermanas Karla y Linda Cherem, ¿tenía otro hermano?

¿Qué muerte anunciaron en plena transmisión en VIVO de ‘Ventaneando’?

En una de sus transmisiones recientes, el programa ‘Ventaneando’ dio a conocer la muerte de Chela Braniff, presentadora principalmente reconocida por conducir ‘Fiebre del 2’ en la década de los 70, a los 74 años.

El primero en hablar del trágico suceso fue Pedro Sola, quien comentó que su colega artístico perdió la vida el pasado domingo 29 de marzo y recordó su significativo paso en la televisión artística.

“Los que vivimos la década de los 70’s en su apogeo no podemos olvidar el programa de ‘Fiebre de sábado por la noche’ que conducía y Fito Girón y desgraciadamente Chela falleció”, indicó.

Por su parte, Mónica Castañeda detalló que la celebridad había fallecido tras una dura batalla contra el cáncer. Lamentó la noticia y señaló que Chela era todo un ícono de la televisión mexicana.

“Sí, víctima de cáncer a los 74 años y sí, muy famosa y muy recordada para la gente que recuerda esos tiempos de este famosísimo programa del canal 2”, resaltó.

Te recomendamos: Sylvia Pasquel, Mary Paz y Rocío Banquells, devastadas, anuncian la muerte de su hermano: “Hasta siempre”

¿Quién era Chela Braniff y qué se sabe sobre su muerte?

El pasado fin de semana, comenzó a circular la información de que Chela Braniff, conductora de ‘Fiebre del 2’ había muerto. Se dice que el sábado comenzó a sentirse mal y finalmente falleció el domingo 29 de marzo.

Sin embargo, esto no ha sido confirmado. Se reportó que su muerte se dio tras mucho tiempo de lidiar con un tipo de cáncer no especificado.

Chela Braniff era una presentadora mexicana que se hizo famosa por aparecer en diversos programas durante las décadas de los 70 y 80. No obstante, su salto a la fama se dio al ser parte del elenco de ‘Fiebre del 2’,

Además de presentadora, se desempeñó como bailarina y diseñadora de vestuario en proyectos como ‘La secta del sangrón’ y ‘La Hora Marcada’. Con el tiempo, se fue alejando de la televisión. Según información de ‘Radio Fórmula’, pasó sus últimos años viajando y conviviendo con su familia.

Hasta el momento, los familiares de la celebridad no se han pronunciado, por lo que se desconoce cuándo o dónde serán los ritos funerarios.

Chela Braniff / Redes sociales

¿Dónde ver ‘Fiebre del 2’, programa de Chela Braniff?

‘Fiebre del 2’ era un programa de televisión transmitido a finales de los años 70. Se emitía por el canal 2 y funcionaba como un concurso de baile basado en la fiebre de la música disco. Era conducido por Chela Braniff y Fito Girón.

Desafortunadamente, los capítulos no se encuentran disponibles en ninguna plataforma de paga. No obstante, algunos usuarios se han encargado de compartir algunas imágenes del programa en redes sociales.

Mira: Asesinan a vocalista de grupo Reacción durante ataque en pleno cumpleaños; festejado sería el responsable