Tras regaño a Daniel Bisogno, Pati Chapoy lanza contundente advertencia a Pedro Sola

La tarde del pasado jueves 10 de abril, la titular de ‘Ventaneando’, Pati Chapoy se lanzó en contra de Daniel Bisogno por no haber dejado en orden sus papeles testamentarios, mientras estuvo delicado de salud. Ahora, la conductora también arremetió en contra de Pedro Sola. ¿Qué pasó?

Pati Chapoy se mostró verdaderamente molesta con Daniel Bisogno por “desproteger” a su única hija al no dejar un testamento en el que estipulara qué pasaría con sus bienes, lo que habría derivado un juicio entre los familiares del conductor fallecido.

Pati Chapoy se lanza en contra de Daniel Bisogno / IG: @chapoypati / @bisognodaniel

¿Qué dijo Pati Chapoy del testamento de Daniel Bisogno y su hija?

En medio de la transmisión de ‘Ventaneando’, los conductores hablaron sobre la disputa legal entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón. Específicamente, por el testamento de Julián Figueroa.

A raíz de esta plática, Pati Chapoy comparó la situación con la de Daniel Bisogno y su herencia. Subrayó que ‘el Muñe’ dejó desprotegida a su hija por morir intestado.

“Te voy a decir una cosa... El señor Daniel Bisogno no dejó testamento y dejó desprotegida a su hija, así es que... y aquí teníamos a Daniel Bisogno que hablaba maravillas de su hija”, dijo Pati.

Aunque los conductores del programa no respondieron a las fuertes palabras de Chapoy. En redes sociales se volvió viral el momento en el que la conductora explota en contra de su amigo y compañero, Daniel Bisogno.

Pati Chapoy y Daniel Bisogno / IG: @bisognodaniel / @chapoypati

¿Por qué Pati Chapoy regañó a Pedro Sola en ‘Ventaneando’?

En esta ocasión, la actitud de Pati volvió a ser tema de conversación. Esto por la contundente advertencia que le lanzó a Pedro Sola. ¿Hubo pleito?

A través de la más reciente transmisión de ‘Ventaneando’, Chapoy amenazó a Pedro Sola de que le haría un examen de la nueva entrevista que estrenará en su canal de YouTube con Susana Zabaleta.

Lo anterior debido a que, en diversas ocasiones, Pedrito ha quedado exhibido de no ver las entrevistas de Chapoy. Por esta razón, la conductora le dejó claro que le preguntaría qué se habló en este nuevo capítulo.

Pedro Sola composición / Instagram

“La tienes que ver y te voy a tomar la tarea, el lunes que regresemos al programa, me vas a decir tú de qué se trató la entrevista”. Pati Chapoy

Agregó: “No le puedes adelantar, la tienes que ver toda. El lunes te lo voy a preguntar al aire”.

Por su parte, Pedrito Sola se dejó ver totalmente confiado de que pasaría el examen de Pati Chapoy.

Aunque la comunicadora no reveló cuál sería la repercusión, en dado caso de que Pedro Sola no vea su entrevista con Susana Zabaleta, en redes opinaron que no sería capaz de dejar ir a uno de sus mejores elementos de ‘Ventaneando’. ¿Habrá un castigo?

Así fue el momento en ‘Ventaneando’: