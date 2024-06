Eduardo Yáñez: Famosos reaccionan al encontronazo entre el actor y una reportera ¿lo defendieron?

Durante la noche del pasado 24 de junio, la reportera Patricia Cuevas y Eduardo Yáñez protagonizaron un tremendo encontronazo a las afueras de la entrega de los premios Grandeza Hispana, realizada en el Teatro Centenario, Coyoacán.

De acuerdo con la colaboradora del medio Productora 69, le estaba haciendo algunas preguntas a Eduardo en la alfombra roja cuando, mientras caminaban por la multitud, él le arrebató el celular, lo rompió y se lo llevó.

Tras el incidente, Cuevas fue trasladada a un baño del teatro, donde sufrió un ataque de ansiedad y rompió en llanto. Posteriormente, se presentó ante sus colegas y dijo que procedería legalmente en contra de la celebridad.

Por su parte, el histrión aseguró que la reportera “es sumamente agr3s¡v4” y lo iba “picando con el celular”. Aunque admitió haber agarrado el móvil, sostuvo que mandó a una de sus asistentes a que lo regresara.

Alejandro Isunza





Checa: Eduardo Yáñez arma zafarrancho con una reportera fuera de la entrega de los premios Grandeza Hispana

Aleida Núñez reacciona al encontronazo entre reportera y Eduardo Yáñez

Después de lo ocurrido, varios famosos dieron su opinión. La actriz Aleida Núñez reconoció estar sumamente extrañada pues, para ella, es un “gran actor y compañero”, por lo que cree que, probablemente, haya tenido algún percance previo a lo sucedido con la reportera.

“La verdad es que es un gran actor y compañero. Me extraña que haya sucedido esto. En este momento, me tiene consternada, la verdad. No sé, tal vez le sucedió algo. Yo solamente tengo muy buena opinión y buenos comentarios de él. Ha sido un gran caballero conmigo. Qué desafortunado” Aleida Núñez

Después del comportamiento de Eduardo Yáñez al quitarle el celular a una reportera, varias celebridades reaccionan al zafarrancho mostrándose sorprendidos. 😱🤩📺 #VLA@AztecaUNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhT0o pic.twitter.com/3uVq7nltd7 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) June 25, 2024

Mira: Martha Figueroa reacciona a la noticia de que Eduardo Yáñez quiere ser papá: “Que se apure”

Jorge Ortiz de Pinedo “regaña” a la prensa tras lo sucedido con Eduardo Yáñez

Por su parte, Jorge Ortiz de Pinedo “regañó” a la prensa y señaló, con un poco de humor, que se debe ir “con cuidado” al momento de querer preguntarle algo a Eduardo Yáñez.

“Qué bárbaros son. Ustedes no aprenden. Ya saben que Eduardo es así. Tiene un carácter muy fuerte, pero es un buen muchacho. A veces se pone nervioso”, indicó.

Jorge Ortiz de Pinedo / Captura de pantalla

Gerardo Quiroz se deslinda de lo ocurrido en el teatro

El productor Gerardo Quiroz simplemente se deslindó de la polémica entre Eduardo Yáñez y la reportera, puntualizando que la seguridad contratada solo estaba encargada para custodiar el evento.

“Vi que Eduardo Yáñez corrió hacia allá. No sé que habrá pasado. La seguridad del evento está contratada por el evento. Lo único que estoy haciendo es rentar el lugar”.

Hasta el momento, Eduardo Yáñez no ha hecho más comentarios al respecto. Sin embargo, en su momento dijo no temer a una posible demanda: “Yo creo que están haciendo demasiado de algo que no pasó... Si ella me va a denunciar por algo que no hice, mucha suerte, que le vaya bien”, señaló.

No te pierdas: Eduardo Yáñez confiesa toda la verdad sobre sus novelas ¿mal aliento?

Gerardo Quiroz / Captura de pantalla