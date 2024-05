Eduardo Yáñez confiesa toda la verdad sobre sus novelas ¿mal aliento?

Sin duda alguna, Eduardo Yáñez se ha coronado como uno de los galanes más queridos de la televisión mexicana. A lo largo de su larga trayectoria, ha participado en más de 20 melodramas, así como en varias series de televisión y películas.

En diversos proyectos, ha tenido la oportunidad de trabajar con algunas de las actrices más guapas del país, con quienes ha llegado a protagonizar romances que emocionan a los fanáticos.

Si bien parte del trabajo es que las escenas románticas se vean y sientan reales, muchos se preguntan cual es el método que usa Eduardo para transmitir el sentimiento de amor a través de la pantalla.

Eduardo Yañez sonriendo / Instagram: @eduardoyanezofc

Eduardo Yáñez confiesa cómo son sus b3s0s en la pantalla

En un encuentro con la prensa, la celebridad admitió que tiene una técnica especial para no usar l3ngu4 cuando le toca grabar b3s0s.

“Yo no me atrevería, en una escena, a darle un b3s0 de l3ngu4 a una compañera porque es una falta de respeto. En todas las escenas que yo he tenido con compañeras, en todas las historias donde me ha tocado b3s4r a alguien, en ninguna le faltaría al respeto” Eduardo Yáñez

Para Yáñez, debe haber un cierto respeto al momento de trabajar con una colega en cualquier proyecto. Por esta razón, no quiso hablar sobre la desafortunada experiencia que tuvo con una actriz que, aparentemente, no se había lavado los dientes antes de hacer una escena.

“Las mujeres no van al b4ño, no se le salen los m0c05, no tosen. O sea, las mujeres nada de eso. Son pura elegancia, delicadeza y hermosura”, expresó entre risas.

Eduardo Yáñez revela que una actriz le reclamó por su mal aliento

Para finalizar la plática, Eduardo recordó que, en su momento, una colega sí le llegó a reclamar por su mal aliento. Si bien no quiso dar nombres, mencionó que, en aquella ocasión, había tomado de más y fue al set sin lavarse la boca.

“A mí también me lo llegaron a decir (que tenía mal aliento). Era la época donde chup4b4 un ch1ng0. Llegaba al otro día directo a trabajar (y ella me dijo) ‘hueles a crudo, a cacahuate’”, concluyó.

