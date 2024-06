Eduardo Yáñez fue a la iglesia previo a polémica con reportera; en redes afirman que “le faltó Jesús”

Eduardo Yáñez se encuentra envuelto en la polémica una vez más ¿La razón? Un encontronazo que protagonizó junto a la reportera Patricia Cuevas, el pasado 24 de junio, a las afueras de la entrega de los premios Grandeza Hispana, realizada en el Teatro Centenario, Coyoacán.

De acuerdo con la versión de la colaboradora de Productora 69, estaba entrevistando al actor en la alfombra roja del evento cuando, sin motivo aparente, le arrebató el celular, lo rompió y se lo llevó.

Tras el incidente, Patricia, quien habría sufrido un ataque de ansiedad por lo ocurrido, habló con sus colegas del medio artístico y aseguró que procedería legalmente en contra de Yáñez.

Por su parte, Eduardo admitió haberle quitado el móvil porque lo estaba p¡cando por la espalda con él. Sin embargo, aseguró que después le pidió a una de sus asistentes que se lo regresara, por lo que no teme represalias legales.

Eduardo Yáñez / YouTube: Martha Obregón

Te recomendamos: Eduardo Yáñez: Famosos reaccionan al encontronazo entre el actor y una reportera ¿lo defendieron?

Patricia Cuevas tendría una parálisis facial

Recientemente, ‘Sale el sol’ reportó que Patricia Cuevas acudió al Hospital de Xoco tras el incidente, donde recibió un diagnóstico preliminar de parálisis facial derivada de un golpe en el pómulo.

“Entre el jaloneo, ella no recuerda bien, pero tiene un golpe en el pómulo. Está hinchado y, según nos dicen, se le paralizó. Tiene parálisis en la mitad del rostro”, detalló la conductora Joanna Vega-Biestro.

Los conductores del programa afirmaron que Eduardo Yáñez no agredió directamente a la reportera y señalaron que los guardias de seguridad del lugar hicieron uso desmedido de la fuerza.

Por su parte, Gustavo Adolfo Infante comentó:

“Arrancarle el teléfono así es una agresión. Es cierto que Eduardo no golpea a Paty, pero hay un guardia que la toma del brazo y la jalonea de forma indignante”.

Mira: Eduardo Yáñez: Reportera envuelta en zafarrancho tendría parálisis facial, revela ‘Sale el sol’

Eduardo Yáñez habría ido a la iglesia previo al incidente con reportera

En medio de todo este escándalo, en redes comenzó a circular un video de Eduardo Yáñez en una iglesia. Según información de la cuenta de espectáculos ‘La tía Sandra’, el histrión asistió al recinto el pasado 23 de junio, es decir un día antes de lo sucedido con la reportera.

En dicho clip, se puede observar al histrión expresando que había aceptado a Cristo en su corazón, al mismo tiempo que un pastor le da un sermón sobre la importancia de vivir bajo la fe de Dios.

En las imágenes también se ve cómo Eduardo escucha atentamente las palabras del religioso para finalmente, entre aplausos, sostener una biblia.

🚨 Imágenes de EDUARDO YAÑEZ asistiendo a una IGLESIA CRISTIANA el DOMINGO PASADO, en la calle de Julio Verne en Polanco.#EduardoYañez alzó la mano para decir que tomaba la decision de recibir a cristo en su corazón. #yañez #iglesia #EduardoYáñez pic.twitter.com/nvmiBxczB4 — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) June 25, 2024

En redes afirman que a Eduardo Yáñez no le “funcionó” ir a la iglesia

El video de Eduardo Yáñez en la iglesia causó muchas reacciones en redes sociales. No obstante, la gran mayoría aseguró que al actor le “hizo falta Jesús” durante el encontronazo que protagonizó junto a la reportera.

“El que uno vaya a una iglesia de cualquier religión, no te hace buena persona”, “Le hizo falta Jesús”, “Las personas que no controlan su ira no cambian de la noche a la mañana”, “Mejor que reciba ayuda de un psiquiatra”, “¿Eso es tener a Cristo en tu corazón?”, señalaron algunos comentarios.

Cabe destacar que, según Patricia Cuevas, el actor se molestó con ella después de que le preguntara acerca de su religión: “Le hice la observación de que era bueno que ya se había entregado a la religión cristiana y se molestó, me dijo que preguntaba tonterías”, indicó.

No te pierdas: Aseguran que Luis Miguel y Paloma Cuevas se habrían casado en Las Vegas

Eduardo Yáñez / Facebook: Eduardo Yáñez