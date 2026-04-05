Actriz mexicana de telenovelas denunció a su propio amigo por drogarla y aprovecharse de ella: ¿Quién es?

Una reconocida actriz mexicana compartió hace algunos años, que fue víctima de abuso sexual. En dicha entrevista, relató que la agresión vino de un hombre cercano a ella, a quien consideraba su amigo. ¿Qué pasó exactamente?

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¿Qué actriz mexicana reveló que fue abusada por un amigo?

Magali Boysselle, actriz de series y películas mexicanas, compartió a Ventaneando, hace algunos años, que fue víctima de abuso cuando era joven.

En una entrevista la intérprete contó que un hombre al que consideraba su amigo, presuntamente la drogó por medio de su bebida, y así poder abusar de ella: “ Un amigo me puso una droga en mi bebida y abuso de mí ”, dijo Magali.

Visiblemente afectada, Boysselle explicó que durante mucho tiempo no fue consciente de lo que realmente había ocurrido. ¿Qué pasó con el presunto abusador?

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Magali Boysselle / Redes sociales

¿La actriz Magali Boysselle denunció al “amigo” que abuso de ella?

Durante la entrevista, la actriz Magali Boysselle recordó que todo ocurrió en una reunión en la que consumió una bebida aparentemente inofensiva. Sin embargo, asegura que su “amigo” habría colocado una sustancia en ella sin su consentimiento.

Posteriormente, al cuestionar al presunto agresor, él le aseguró que ella se encontraba alcoholizada y que incluso lo había “seducido”:

No lo denuncié, no me di cuenta hasta mucho tiempo después. Cuando yo le pregunté qué había pasado me dijo que estaba yo alcoholizada. (...) Que yo lo había seducido. Magali Boyselle

Esa versión, explicó Boysselle, la llevó a dudar de sí misma y a asumir la culpa, por lo que no realizó ninguna denuncia en contra de la persona.

Con el paso del tiempo, otra mujer le contó que había vivido una experiencia similar con el mismo individuo (la había drogado), lo que confirmó sus sospechas: “ Me dijo ella ‘yo también’, entonces se me quedó viendo y me dijo ‘no la verdad es que a mí me puso algo’. Ahí entendí que me había hecho lo mismo a mí ”, relató.

A pesar de ello, aseguró que denunciar era complicado, especialmente porque no existían pruebas físicas visibles.

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¿Quién es Magali Boysselle y en qué películas y series ha participado?

Magali Boysselle es una actriz mexicana que ha desarrollado principalmente su carrera en la televisión nacional, participando en diversas telenovelas, películas y series unitarias.

Ha estado presente en capítulos de La rosa de Guadalupe, Como dice el dicho y Mujer, casos de la vida real. Esto le permitió dar el salto al cine en películas como:



Hasta el viento tiene miedo ,

, Párpados azules y,

y, ¡Qué despadre!

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