Yahir revela rutina de ejercicio y muestra su escultural y musculoso cuerpo; enciende las redes | FOTOS

Yahir es uno de los cantantes más reconocidos por su popular voz y por sus románticas canciones, pero también por su tonificado cuerpo que presume en redes sociales y que levanta los suspiros de sus fans. Te contamos todos los detalles.

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¡Así se mantiene! Yahir enseña su rutina y sorprende. / Redes sociales

¿Cómo es la rutina de ejercicio de Yahir?

El cantante Yahir mantiene una rutina de ejercicio que incluye saltar la cuerda, levantar pesas, realizar abdominales y practicar boxeo. Estas actividades forman parte de su entrenamiento constante, el cual ha compartido en distintas ocasiones como parte de su estilo de vida enfocado en la actividad física y el acondicionamiento corporal.

Además del ejercicio, Yahir sigue una alimentación basada en la dieta keto, un plan que se caracteriza por ser alto en grasas saludables, moderado en proteínas y muy bajo en carbohidratos, generalmente por debajo de 50 gramos netos al día. Este tipo de alimentación busca modificar la manera en que el cuerpo obtiene energía, reduciendo el consumo de azúcares y carbohidratos.

El objetivo de esta dieta es llevar al organismo a un estado conocido como cetosis, en el que el cuerpo utiliza la grasa como principal fuente de energía en lugar de la glucosa. Este proceso se asocia con la pérdida de peso y con cambios en la forma en que el cuerpo maneja la energía, formando parte del enfoque que el cantante ha adoptado junto con su rutina de entrenamiento.

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Yahir comparte fotos sin playera y muestra su rutina de ejercicio que incluye pesas, boxeo y más. / Redes sociales

¿Cómo presume Yahir su tonificado cuerpo?

Yahir, actor y cantante, suele compartir en sus redes sociales una serie de fotografías en las que aparece sin playera, ya sea en el gimnasio, en la playa o en distintos espacios. En estas imágenes, el intérprete posa frente al espejo o al aire libre, dejando ver su abdomen y brazos marcados.

Además de lo que muestra en redes sociales, Yahir también refleja su condición física durante sus presentaciones en vivo. Sobre el escenario, el cantante ha realizado coreografías y dinámicas que incluyen cargar a la cantante María León, como parte de la gira Fuego que realizaron juntos.

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Yahir enseña su rutina y deja ver su cuerpo. / Redes sociales

¿Quién es la pareja de Yahir actualmente?

Mucho se rumoraba sobre un presunto romance entre María León y Yahir por la conexión y complicidad que reflejan en el escenario, pero la actual pareja de Yahir es Cristina Lliteras, quién es originaria de Sonora. Revista Central reveló que Cristina Lliteras trabajaba en Ocesa Seitrack, disquera con la que trabaja Yahir.

En 2016, se les comenzó a ver juntos y después en ese mismo año se reveló que ella estaba esperando un hijo del cantante. Aunque en aquel entonces explicaron que no eran pareja.

Fue en el 2022 cuando decidieron retomar la relación, incluso el interprete de temas como “Alucinado”, “Fue ella, fui yo”, “Teresa” y “Antes de renunciar” se mudó a Sonora, donde actualmente vive con Lliteras y el hijo que tienen en común, que actualmente tiene nueve años.

En redes sociales, Cristina Lliteras suele compartir fotos de sus viajes, vacaciones y momentos familiares y emotivos, como cumpleaños, celebraciones o cuando adquirieron su primera casa, por lo que dijo: “Nuevos comienzos, nuestro hogar, ustedes que son mi hogar”.

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