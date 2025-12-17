Yahir revela el nuevo oficio de su hijo Tristán ¿no se alejó de las drogas?

Después de una etapa marcada por las adicciones y el conflicto familiar, Tristán, hijo de Yahir, reaparece con un cambio de vida que ha generado sorpresa. El cantante rompe el silencio y aclara qué está pasando realmente con su hijo ¿decepcionado?

Yahir y su hijo Tristán se reencuentran tras varios años alejados / Instagram: @yahirmusic

¿A qué se dedica hoy Tristán, el hijo de Yahir, tras alejarse de las drogas?

Durante años, el nombre de Tristán, hijo del cantante Yahir, estuvo rodeado de polémica, preocupación y versiones encontradas sobre su estado de salud y su relación con las drogas. El distanciamiento entre padre e hijo fue evidente, al igual que los momentos críticos que vivió el joven. Sin embargo, en meses recientes, la historia dio un giro inesperado que hoy vuelve a colocarlos en el centro de la conversación.

Uno de los datos que más llamó la atención fue que Tristán actualmente se dedica a vender aguacates, una actividad completamente alejada del mundo del espectáculo. Para muchos, este cambio radical fue visto como una señal positiva; para otros, como una medida temporal para mantenerse ocupado y lejos de viejos hábitos.

Yahir y su hijo Tristán / Instagram

Yahir explicó que este trabajo no solo le permite generar ingresos honestamente, sino también mantenerse enfocado. De acuerdo con el cantante, su hijo aprovecha cada trayecto para seguir conectado con lo que ama: la música.

“Se dedica a vender aguacates ahorita, pero él en el carro donde anda con los aguacates trae el micro y la compu y va componiendo de un trayecto a otro haciendo rolas y me manda ideas”. Yahir

Este detalle dejó ver que, más allá del oficio, Tristán está intentando construir una rutina estable, combinando trabajo, creatividad y disciplina, elementos clave en cualquier proceso de recuperación.

¿Tristán realmente superó sus adicciones o sigue en proceso de recuperación?

La duda sobre si Tristán está completamente libre de las drogas ha sido constante. El propio joven reconoció en el pasado que su problema comenzó desde la adolescencia y que, pese al apoyo familiar, llegó un momento en el que decidió alejarse de sus padres para enfrentar solo sus demonios.

Hoy, el panorama es distinto. Yahir ha sido cuidadoso al hablar del tema, dejando claro que no se trata de una historia perfecta ni de una solución mágica. Según explicó, el proceso ha estado acompañado de terapia psicológica, tanto para Tristán como para sus padres, entendiendo que las adicciones no afectan solo a quien las padece, sino a todo el entorno.

“Hemos recibido mucha terapia, ayuda, muchas herramientas, pero ahora quien está saliendo por él mismo es él”, afirmó el cantante, subrayando que el verdadero avance radica en la decisión personal de su hijo.

Tristán, hijo de Yahir, frente al micrófono / Instagram: @TrIzzteh y @serGIe.boII

¿Cómo cambió la relación entre Yahir y su hijo Tristán después de años de conflicto?

Uno de los aspectos más emotivos de esta historia es la reconciliación entre padre e hijo. Durante mucho tiempo, la comunicación fue mínima o inexistente, marcada por reproches, silencios y dolor. Sin embargo, desde el último tercio de 2023, la relación comenzó a transformarse.

Yahir confesó que hoy disfruta de la cercanía con Tristán y valora profundamente cada conversación que tienen.

“Para mí lo más importante es que esté bien, feliz, que tenga proyección en su vida, que tenga armonía con la familia que tanto lo amamos… Me gusta mucho platicar con él, es un hombre que ha vivido mucho, es muy inteligente, nos encanta tenerlo cerca y amarlo”. Yahir

Incluso, ambos han encontrado puntos de conexión en proyectos compartidos, como su afición por las carreras de autos, una pasión que Tristán arrastra desde niño y que hoy los vuelve a unir desde un lugar más sano.

Yahir y Tristán / IG

¿Tristán seguirá los pasos de Yahir en la música y cuál es su nuevo plan de vida?

Aunque actualmente vende aguacates, la música sigue siendo una parte fundamental en la vida de Tristán. Yahir reveló que su hijo está enfocado en la producción musical, una faceta menos expuesta pero igual de demandante que el escenario.

“Me encantó verlo y me encantó saber que le va a echar todos los kilos a la producción musical, que es en lo que está ahorita super enfocado. Así que le deseo todo lo mejor, y cuenta conmigo”, dijo el intérprete de Alucinado.

Además, Tristán vive actualmente en Hermosillo, donde se ha concentrado en su trabajo, su recuperación y su estabilidad emocional. El inicio de 2025 marcó otro momento simbólico para la familia, pues lograron recibir el año juntos, algo impensable tiempo atrás.

“Sí, ya tuve esa bendición, recibiendo el 2025 estar juntos” Yahir

