Ana Gabriel no cortó el live y exhibe regaño a su empleada; reviven polémico VIDEO de la cantante

Ana Gabriel protagonizó una nueva polémica, luego de que usuarios en redes sociales revivieron un video donde la cantante regaña a su empleada y tras los rumores de boda con la doctora Ana María Polo, de Caso cerrado, ¿qué pasó? Te contamos todos los detalles.

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¡Quedó grabado! Ana Gabriel pausa su live… pero se escucha cómo regaña a su empleada. / Redes sociales

¿Ana Gabriel está casada?

En 2025 comenzó a circular en redes sociales un audio que se presentó como una supuesta exclusiva atribuida a Pati Chapoy, conductora de Ventaneando. En este material se afirmaba que la cantante Ana Gabriel y Ana María Polo presuntamente habrían contraído matrimonio en una ceremonia privada en Miami, Estados Unidos. El contenido se difundió rápidamente y generó conversación entre usuarios, quienes retomaron la versión como si se tratara de información confirmada.

Sin embargo, la información fue desmentida poco después. Se dio a conocer que el audio no era pauténtico y que había sido generado con inteligencia artificial, por lo que la supuesta declaración nunca ocurrió. El tema fue retomado por Mich Rubalcava, quien explicó que la presentadora de Caso Cerrado ya se encuentra casada desde hace tiempo y además tiene hijos, lo que contradice la versión que circuló en redes.

Sobre Ana Gabriel, también se recordó que anteriormente surgieron rumores sobre una supuesta boda con una fan, mismos que la propia cantante desmintió en su momento al señalar que estaba “casada con República Dominicana”. Asimismo otras versiones señalan que la intérprete contrajo matrimonio con Silvana Rojas, una psicóloga peruana.

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¡La cacharon! Ana Gabriel no cortó el live y exhibe regaño a su empleada. / Redes sociales

¿Cómo fue la polémica de Ana Gabriel y su regaño en vivo?

Durante una transmisión en vivo en redes sociales, Ana Gabriel protagonizó un momento que rápidamente comenzó a circular entre los usuarios. La intérprete de “Simplemente amigos” y “Luna” se encontraba interactuando con su audiencia cuando decidió pausar el enlace por unos instantes. Sin embargo, lo que parecía un corte momentáneo no se concretó de inmediato, lo que permitió que se escuchara lo que ocurría fuera de la conversación directa con sus seguidores.

En ese lapso, la cantante Ana Gabriel regañó a una persona de su equipo “Voy a detenerlo un poquito porque voy a levantarme y ahorita me vuelvo a conectar, ¿ok? Diana, estás contestando y yo estoy hablándole a la gente. Le estoy hablando a la gente y tú contestas. Le estoy diciendo a la gente: ‘Ahorita regreso’ y tú de: ‘Ok, me dices tú’”, se escucha decir en el video, que continuó transmitiéndose antes de que se detuviera por completo.

El fragmento fue retomado por internautas, quienes compartieron el momento en distintas plataformas, pues el video es de 2023.

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Ana Gabriel regaña a su empleada y el video revive en redes. / Redes sociales

¿Quién es Ana Gabriel?

Ana Gabriel es una cantante, compositora y empresaria mexicana nacida el 10 de diciembre de 1955 en Guamúchil, Sinaloa. A lo largo de su trayectoria ha desarrollado una carrera de varias décadas dentro de la música latina, en la que ha interpretado géneros como el pop latino, la balada romántica y la música ranchera, manteniéndose vigente en distintos escenarios.

Hasta 2013, su discografía incluye veinte álbumes de estudio, tres en vivo y quince recopilatorios. Tres de sus producciones alcanzaron el primer lugar en la lista Top Latin Albums, mientras que en el ranking Hot Latin Songs logró siete sencillos en la posición número uno y veinte temas dentro del top 10, entre los que destacan “Ay amor”, “Simplemente amigos” y “Quién como tú”, cifras que la ubicaron como una de las artistas con mayor presencia en esa lista.

Con más de 40 millones de discos vendidos a nivel mundial, es considerada la artista femenina mexicana con mayores ventas y una de las figuras de la música latina con mayor alcance. Su carrera también incluye reconocimientos como una nominación al Grammy, cuatro a los Latin Grammy, cuatro Premios Billboard de la Música Latina, trece premios Lo Nuestro —incluido el de Excelencia—, además de distinciones de la ASCAP, una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y su ingreso al Salón de la Fama de los Compositores Latinos en 2017.

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