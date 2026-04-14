Exparticipantes de LEBEH y La casa de los famosos sostendrían un romance en secreto, ¡ella ya no quiere esconderse!

Tras su paso por La casa de los famosos All-stars el año pasado, han circulado los rumores sobre un posible romance entre Paulo Quevedo y Rosa Caiafa, la colombiana que llegó junto a él a la final.

Exparticipantes de La casa de los famosos tendrían un romance en secreto. / Redes sociales

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¿Qué se dice sobre que Rosa Caifa y Paulo Quevedo tienen un romance secreto?

Amigos cercanos al actor Paulo Quevedo y a la experta en deporte Rosa Caifa aseguran que, en efecto, tienen una relación de más de 6 meses y que incluso ya viven juntos: “Desde que Rosa decidió venirse a vivir a México a probar suerte, Paulo siempre la arropó y le presentó a varias personas del medio. Tras salir de La casa, al principio decían que no tenían nada, pero con el tiempo nos dimos cuenta de que sí eran más que amigos”.

“Pasadas las semanas, Paulo nos compartió que, en efecto, tenían una relación, pero que la mantendrían en secreto, ya que como apenas iniciaban no sabían si funcionarían o no, y que sería mejor así”. Fuente TVNotas

Rosa Caifa y Paulo Quevedo tendrían un romance secreto tras su participación en Las estrellas bailan en Hoy / IG: @rosacaiafar / @pauloquevedoof

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¿Rosa Caifa ya no quiere que su relación con Paulo Quevedo sea a escondidas?

Según nuestras fuentes, las cosas han cambiado, y a Rosa ya no le gusta tanto que esté en silencio esa parte de su vida. “Rosa participó, a finales del año pasado, en Las estrellas bailan en Hoy, y ahí Paulo la acompañaba a sus ensayos. Aunque participó en una dinámica de invitados, pidió que no mencionaran lo de su relación”

“Ahora que Paulo está como panelista en La casa de Telemundo, Rosa siempre lo acompaña, aunque también pidieron que no se diga nada sobre ellos”, dijo la fuente.

Rosa Caifa y Paulo Quevedo tendrían un romance secreto tras su participación en Las estrellas bailan en Hoy / IG: @rosacaiafar / @pauloquevedoof

Por otro lado, personas que laboran en el programa emitido en Estados Unidos, nos cuentan que a Rosa la ven triste: “Cuando viene, se sienta en la parte de atrás, de invitados, y aunque todos sabemos que son novios, ella dice que, porfa, no comenten nada, porque Paulo se enoja. Rosa está sumamente enamorada de él y no dudamos que Paulo también de ella, pero la verdad es que es lastimoso ver que Rosa se siente como relegada”.

“En una de las ocasiones que vino, Rosa mencionó que estaba bien con lo que tenía con Paulo, aunque le encantaría ya poder subir fotos con el, juntos, y demostrarse su amor públicamente. Se dejan mensajitos, pero fuera de eso nada más. De hecho, Cristina Porta, que fue también pareja de Paulo dentro del reality, la vez que los vio juntos hizo comentarios que, obviamente, iban para ellos. Dijo al aire: ‘Solo que no te niegue como a todas’, o algo así (ríe). Obvio Rosa se puso triste”. Fuente TVNotas

Finalmente, nos relatan que Paulo es poco expresivo en cuestiones de amor. “Cuando los vemos juntos, no se agarran la mano ni se dan besos. Cada uno por su lado. Cuando van a eventos, aunque llegan juntos, pasan a las alfombras separados, posan solos, y dicen que solo son amigos, aunque la realidad es otra...”.

Paulo Quevedo / Redes sociales

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¿Quién es Paulo Quevedo y cuál es su trayectoria?

Debutó como parte del grupo Kairo en la década de los años 90.

﻿﻿Saltó a la actuación en melodramas como Mi querida Isabel, Alma rebelde y Amigas y rivales, por mencionar algunos.

﻿﻿En 2003 se mudó a Miami para trabajar con Telemundo en importantes proyectos, como Amor descarado, Olvidarte jamás y Reina de corazones, entre otros.

﻿﻿En 2024 pasó al mundo de los realities con La casa de los famosos en su cuarta temporada, y regresó al siguiente año para la temporada All-stars.

Paulo Quevedo / Redes sociales

¿Quién es Rosa Caifa y a qué se dedica?

Es creadora de contenido y modelo fitness nacida en Colombia. Debutó en los reality shows en 2012.

﻿﻿Llegó a nuestro país en 2023 para probar suerte y participó en el reality Reto 4 elementos.

﻿﻿En 2025 fue parte de La casa de los famosos All-stars de Telemundo

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