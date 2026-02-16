Aída Pierce revela que expareja de Héctor ‘N’ intentó ponerla en su contra: “Tenía una ira desbordada”

La actriz Aída Pierce reveló que una expareja de Héctor ‘N’ habría intentado ponerla en contra del actor, pese a que entre ellas no existía cercanía. Durante un encuentro con la prensa, la también comediante relató que la mujer comenzó a hablarle de manera negativa sobre Héctor sin que mediara confianza previa.

Héctor Parra / Captura de pantalla

¿Qué dijo Aída Pierce sobre la expareja de Héctor ‘N’?

Aída Pierce detalló que coincidió con esta mujer mientras trabajaban en una película. Según su testimonio, sin tener una relación cercana, la expareja de Héctor comenzó a compartirle comentarios negativos sobre él.

“Yo a ti ni te conozco, por qué me andas platicando esas cosas” Aída Pierce

Agregó que la mujer le explicó que había sido pareja del actor y que por eso le compartía esa información. La actriz afirmó que dejó claro que no le interesaban los chismes y que no deseaba involucrarse.

En sus declaraciones, Pierce señaló que la mujer está del lado de Ginny Hoffman y que, con el paso del tiempo, se convirtió en su amiga. Aunque no confirmó su identidad, en distintos espacios se ha señalado que podría tratarse de Paulina Garrido, quien ha manifestado respaldo a las denunciantes.

Pierce sostuvo que, desde su percepción, notó un enojo marcado hacia Héctor ‘N’. No abundó en detalles adicionales ni presentó pruebas, limitándose a describir lo que vivió en ese momento.

¿Por qué Aída Pierce se distanció de Héctor ‘N’ cuando inició su relación con Ginny Hoffman?

La actriz también recordó cómo fue que decidió tomar distancia de Héctor ‘N’ cuando él comenzó una relación formal con Ginny Hoffman. Según explicó, ambos habían mantenido un noviazgo intermitente durante varios años.

En una entrevista previa, Pierce relató que su relación con Héctor ‘N’ fue de idas y vueltas debido a diferencias en su estilo de vida. Indicó que él era “muy fiestero”, mientras ella estaba enfocada en su hijo y en su trabajo. Esto generaba desgaste y eventualmente rupturas temporales.

Cuando Héctor ‘N’ le comunicó que iba “en serio” con Ginny Hoffman y que incluso planeaba casarse, Pierce optó por apartarse. De acuerdo con su versión, consideró que su cercanía podría generar conflictos en la nueva relación.

La actriz recordó que en aquella época grababa el programa “Alegrías del medio día”, mientras que en el foro de enfrente se realizaban las grabaciones de Chiquilladas, donde participaba Ginny Hoffman. Señaló que percibía cierta incomodidad y prefirió evitar situaciones que pudieran interpretarse como problemáticas.

“Yo no te quiero brindar un problema”, afirmó que le dijo a Héctor. Finalmente, decidió terminar también la amistad y cortar contacto.

Ginny Hoffman en entrevista con Rayito habla sobre Daniela Parra y Héctor N. / Captura de pantalla

¿Cuál es la postura de Aída Pierce sobre el caso de Héctor ‘N’?

En sus declaraciones más recientes, Aída Pierce expresó que está del lado de Héctor ‘N’ y que no cree en las acusaciones hechas por Ginny y Alexa. Señaló que, desde su percepción, existe un rencor hacia el actor.

Actualmente, Héctor ‘N’ cumple una sentencia de 12 años y 6 meses por el delito de corrupción de menores agravado. El caso ha generado diversas reacciones dentro del medio artístico y en redes sociales.

Pierce puntualizó que su postura se basa en lo que conoce del actor a nivel personal y en su experiencia directa con él durante los años en que fueron pareja y posteriormente amigos. No ofreció mayores detalles sobre el proceso legal ni sobre las pruebas presentadas en el juicio.

En el pasado, la actriz explicó que, tras su separación definitiva, mantuvieron comunicación esporádica hasta que inició formalmente la relación de Hécor ‘N’ con Ginny Hoffman. Desde entonces, aseguró que perdió contacto con él.

Hasta ahora, Aída Pierce se ha limitado a relatar su experiencia personal y su percepción sobre los hechos, sin anunciar acciones legales ni nuevas declaraciones adicionales.

