Titi Jaques acusa a Pedro Prieto de microinfidelidad EN VIVO y desata polémica: “Hacerte idiota”

En vivo, frente a micrófonos y audiencia, Titi Jaques acusó a su esposo, Pedro Prieto, ¿de mantener desde hace años una microinfidelidad?, esa zona gris donde no hay contacto físico, pero sí mentiras, coqueteos y silencios incómodos. Entre risas nerviosas, evasivas y una revelación que encendió la discusión, el episodio del pódcast Auténtico dejó claro que, cuando se trata de celos y verdades a medias, el pasado siempre vuelve.

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¿Qué acusación lanzó Titi Jaques contra Pedro Prieto en pleno pódcast Auténtico?

La conversación ocurrió durante una grabación reciente del pódcast Auténtico, donde Titi Jaques y Pedro Prieto abordaban el tema de la microinfidelidad, definido como aquellas conductas que no necesariamente cruzan a lo físico, pero sí rompen acuerdos de pareja.

Todo parecía un intercambio de opiniones hasta que Titi subió el tono y lanzó una acusación directa: aseguró que su esposo mantiene viva desde hace años una microinfidelidad con otra mujer, alguien con quien nunca pasó “nada” formalmente, pero sí existió una tensión evidente.

“Yo sé que se moría de ganas. Y nunca han tenido nada. Y entonces cuando tienen estas pláticas o que se ven, yo digo: me cag*. Me cag* que se vean, me cag* que se encuentren, me revienta que interactúen en redes sociales”, reclamó visiblemente molesta.

Según Titi, el problema no es solo el pasado, sino que esa relación sigue activa: encuentros casuales, conversaciones y una cercanía que le incomoda profundamente. Para ella, fingir que “no pasó nada” es justamente la falta más grande.

“No me gusta hacernos güe**s todos. No me gusta que ‘ay sí, no, hacemos como que no pasó nada’”, dijo.

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¿Quién sería la mujer involucrada en la supuesta microinfidelidad de Pedro Prieto?

Aunque Titi Jaques evitó decir el nombre, sus palabras desataron una ola de especulaciones. Entre risas nerviosas y bromas para “el show business”, soltó pistas que los seguidores no tardaron en atar.

“Su novio actual es idéntico a ti. Es alguien que a veces te has encontrado”, dijo, dejando el suspenso en el aire.

En redes sociales, muchos usuarios comenzaron a señalar a Natalia Téllez como la posible persona involucrada, ya que mantiene una amistad muy cercana con Pedro Prieto y durante años fueron “shippeados” por el público.

Sin embargo, este no es un tema nuevo. Pedro Prieto, Titi Jaques y Natalia Téllez ya abordaron esa versión en un pódcast hace un par de años, donde los tres negaron que existiera algo más allá de la amistad. En ese entonces, incluso Natalia agradeció públicamente a Titi por ser la primera pareja de Pedro que la trató bien.

Aun así, en este nuevo episodio, las pistas volvieron a apuntar en la misma dirección, aunque sin confirmación directa y con el cuidado evidente de no revelar de más.

¿Qué confesión de Pedro Prieto encendió aún más la discusión con Titi Jaques?

Cuando parecía que todo quedaría en insinuaciones, Pedro Prieto soltó una confesión que cambió el rumbo de la charla. Ante la presión de Titi y su insistencia en que él negara la tensión con esa mujer, él respondió:

“Me besé con ella en una novela”. Pedro Prieto

La reacción de Titi fue inmediata y explosiva: “¡Qué hijo de put**! ¿Eso no me habías contado?”, reclamó, sorprendida y furiosa.

Pedro intentó justificarse diciendo que “se le había olvidado” mencionarlo y que quizá ya lo había comentado en un sketch, versión que Titi negó rotundamente, asegurando que nunca antes tuvo esa información.

Él, nervioso, reculó y cambió la versión a: “me besé con ella en un sketch”, lo que no hizo más que incrementar la tensión y confirmar, para ella, que no estaba exagerando.

“Tienes esa sonrisita de culpado”, le dijo Titi, convencida de que algo no cuadraba.

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¿Por qué Titi Jaques considera la microinfidelidad como la peor traición?

Más allá del nombre o del beso, Titi Jaques dejó claro que su enojo no se centra en lo físico, sino en lo que representa ocultar, minimizar y hacerse el desentendido frente a algo que afecta a la pareja.

“Dime que miento. Dime en mi cara que miento, que no te traía ganas”, insistió, dejando al descubierto su molestia acumulada.

Para ella, la microinfidelidad consiste en negar lo evidente, en proteger una zona incómoda con silencios y complicidades que terminan lastimando más que un error puntual.

“La mayor infidelidad es hacerte idiota. Esa es la mayor infidelidad”, sentenció, cerrando la discusión con un argumento que hizo reír a su esposo por la intensidad,

El ambiente se volvió tan tenso que ambos decidieron terminar la grabación, incluso bromeando con que no pueden grabar más de un podcast al día “porque se transforma en Dark Kitty”, reconociendo que la conversación ya había cruzado a un terreno demasiado personal.

Así se dio el polémico momento: