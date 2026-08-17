Así cachamos a Sian Chiong en apasionado beso con Adrián Cue en Entre tú y yo; estas fueron sus atrevidas escenas

La semana pasada se estrenó al público la obra de teatro Entre tú y yo, protagonizada por Sian Chiong y Adrián Cue, y producida por Antonio Escobar. Antes de su presentación a prensa, TVNotas tuvo acceso a la puesta y fuimos testigos de las atrevidas escenas que interpretan los actores.

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Sian Chiong y Adrián Cuen protagonizan una obra en la que se cuentan las dificultades que enfrenta una pareja gay. / Fotos: Liliana Carpio

¿Qué sintió Sian Chiong en la escena de beso con Adrián Cue en la obra ‘Entre tú y yo’?

Al finalizar, Sian Chiong nos sorprendió al revelar que la escena de beso no la habían ensayado previamente: “Es la primera vez que lo hicimos. Solo lo habíamos marcado, dándonos como un piquito, pero nunca nos habíamos dado el beso como tal. En lo personal, soy de los actores que sienten que, cuando usas un recurso demasiado, lo terminas gastando y lo haces de forma mecánica”. Y añadió:

“Cada vez que estoy en un escenario, no soy yo, es el personaje y yo le presto mi cuerpo. No hay pena” Sian Chiong

Nos confesó que el estreno le produjo muchos nervios. “Siempre se siente esa incertidumbre de cómo va a salir todo, pero a medida que fue avanzando la obra, me fui relajando y fui disfrutándolo”.

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Sian Chiong y Adrián Cue sorprenden con sensual beso, asegura que no habían ensayado. / Fotos: Liliana Carpio

¿Sian Chiong es gay? Productor de ‘Entre tú y yo’ rompe el silencio

Por su parte, Adrián Cue comentó: “Son ‘Diego’ y ‘Lucio’ los que se dan el apasionado beso, y es loable la apertura que ha tenido Sian para poder fluir desde los personajes. Así, entramos a un entorno donde no piensas: ‘A ver si no le molesta al compañero’, porque en realidad no hay un compañero arriba del escenario, son 2 personajes que están contando el amor que se tienen”.

Por su parte, el productor Antonio Escobar señaló que esta historia, que él mismo escribió, se basa en su historia de amor con el ya fallecido también productor Alejandro Medina.

Se cuidó mucho la carga de erotismo: “Yo no quise manejar desnudos, porque pretendo que esta obra sea más que una de temática gay. No quería vender carne, sino talento, historia y música, aunque con sus momentos románticos”.

Para concluir, agregó: “Sian no es gay, entonces los besos, los toques, sí eran un poquito difíciles de hacer. No por él, sino por cómo se lo planteé, pero desde que leyeron el texto lo abrazaron. Rompieron esos tabúes y se dejaron llevar uno con el otro”.

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El productor de la obra aseguró que se cuidó el erotismo que se transmite. / Fotos: Liliana Carpio

Así ha sido la trayectoria artística de Sian Chiong

Es originario de La Habana, Cuba , donde formó parte de la boy band Ángeles .

, donde formó parte de la boy band . En 2018 llegó a México. Lo hemos visto en series y telenovelas como Like, la leyenda, Juntos el corazón nunca se equivoca, Súbete a mi moto, La mexicana y el güero, Corazón guerrero y Gloria Trevi , ellas soy yo , por mencionar algunas.

y , , por mencionar algunas. En 2024 fue concursante de la segunda temporada de La casa de los famosos México , donde fue el octavo eliminado. Al salir, lo vimos en la telenovela Las hijas de la señora García.

, donde fue el octavo eliminado. Al salir, lo vimos en la telenovela En teatro, el año pasado fue invitado especial de la obra Clue, el juego de la sospecha.

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Antonio Escobar es el productor y escritor de la obra ‘Entre tú y yo’. / Fotos: Liliana Carpio

¿Quién es Adrián Cue, compañero de Sian Chiong en la obra ‘Entre tú y yo’?

Se dio a conocer como cantante en el grupo Mercurio.

Debutó como actor en 2002, en la telenovela Súbete a mi moto. También participó en Dos chicos de cuidado y Machos , y en las series Perseguidos y Señora Acero.

También participó en y , y en las series y De 2016 a 2020 fue conductor del programa Enamorándonos.

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