Apio Quijano lleva a su novio a ver a su supuesto ex y nos revelan: “Los 3 se han vuelto inseparables”

Por años se ha hablado en el medio artístico sobre que, en el pasado, ‘Apio’ Quijano y Alejandro de la Madrid tuvieron una linda relación sentimental, la cual concluyó y dejó paso a una gran amistad. Hasta el momento ninguno había sido cuestionado sobre este tema, pero hace 2 semanas vimos al integrante de Kabah llegar con su actual novio, el creador de contenido Juan Pa Serrano, al estreno de la obra El método Grönholm, la cual protagoniza Alejandro, y le preguntamos sobre ello, lo cual le causó sorpresa. Además, un conocido de los famosos nos contó que los 3 son inseparables.

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Apio Quijano, Juan Pa Serrano y Alejandro de la Madrid demostraron que entre ellos no hay celos y mantienen una cercana amistad. / Archivo TVNotas

¿Por qué Apio Quijano llevó a su novio a ver a Alejandro de la Madrid?

Con una risa nerviosa y una notable inquietud, ‘Apio’ no afirmó ni desmintió esta información y solo respondió: “No voy a dar comentarios”. Su novio, Juan Pa, lo quiso salvar de la situación y lo interrumpió para preguntarle qué iba a querer de la dulcería. El cantante finalizó diciendo: “Me reservo mis comentarios, no sé, no me acuerdo”.

Lo peculiar fue ver a Quijano con su novio yendo a aplaudir a su presunto ex. Un conocido de ellos nos dijo: “Siempre, en nuestro grupo de amigos, se habló de que cuando estaban bien chavitos algo tuvieron ‘Apio’ y Alex. Los 2 eran muy jovencitos, con todas las ilusiones de triunfar en este medio, y la verdad es que se veían muy bien juntos”.

Aunque, según nos cuentan, no prosperaron como pareja, ‘Apio’ y Alejandro seguirían siendo muy cercanos: “Posteriormente, ya cada uno hizo su vida sentimental por su parte, pero ellos tienen una amistad inquebrantable, todo se cuentan, son vecinos, cuando no tienen trabajo se la pasan gran parte del tiempo juntos”.

Finalmente, nuestra fuente destacó que el novio de Quijano se unió a esa gran amistad: “Cuando llegó hace 8 años Juan Pa a la vida del ‘Apio’ y se volvieron novios, nos preguntamos qué ocurriría con Alex, si a lo mejor Juan Pa le iba a pedir a ‘Apio’ que se alejara de él, por celos.

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Alejandro se mostró muy emocionado al verlos. Los abrazó y a ‘Apio’ hasta le dio beso en el cachete. / Archivo TVNotas

¿Cómo es la relación actual entre Apio Quijano, Juan Pa Serrano y Alejandro de la Madrid?

Pero ha sido sorprendente cómo los 3 son inseparables. Se van de viaje juntos, comparten reuniones. No hay celos de ningún tipo. Juan Pa quiere mucho a Alejandro y sabe que en esa amistad que tiene con ‘Apio’ no hay nada que temer, que lo que haya podido ocurrir en el. pasado se queda en el pasado”.

“No hay celos de ningún tipo (de Juan Pa hacia Alejandro). Ahora los 3 disfrutan del gran lazo que han cosechado”, nos dijo nuestra fuente.

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Al percatarse de que los habíamos fotografiado, ‘Apio’ y Juan Pa salieron a toda velocidad del teatro / Archivo TVNotas

¿Qué dijo Apio Quijano sobre las críticas por su discurso en la marcha LGBT+ y el futuro de Kabah?

‘Apio’ nos habló sobre las críticas que ha recibido por su discurso en la marcha LGBTIQ+. Muchas personas pensaron que estaba saliendo del clóset, cuando en realidad él ya había mostrado a su novio desde hace 3 años en la primera edición de La casa de los famosos México.

“(Pusieron) Que ‘ya se me notaba’, y pues obvio. No lo decía (en el pasado) porque eran otros tiempos. Era muy castigado eso y me prohibía la empresa decirlo”.

Sobre si el regreso de Kabah tiene una fecha de caducidad, señaló: “Cada uno piensa distinto. Hay algunos que decimos: ‘Igual y nos vamos antes’, y otros no. La historia de Kabah se va escribiendo mientras va pasando el tiempo”.

“Originalmente, cuando regresamos íbamos a hacer 15 fechas y ya llevamos 9 años. Es tan impredecible. No sabemos si vamos a estar cantando a los 80 o nos vamos mañana. Obviamente el cuerpo no es el mismo. Las coreografías, los vuelos, los viajes te cansan”.

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Apio Quijano y Juan Pa Serrano / Instagram

¿Quiénes son Alejandro de la Madrid, ‘Apio’ Quijano y Juan Pa Serrano?

‘Apio’ Quijano es famoso por ser integrante del grupo Kabah desde la década de los 90.



Fue participante de la primera temporada de La casa de los famosos México y actualmente tiene su pódcast: Pipiris night.



Juan Pa Serrano es influencer. Se enfoca en estilo de vida, moda y viajes.



Alejandro de la Madrid ha cosechado una importante carrera en el terreno de la actuación. Debutó en 2000, en la telenovela Locura de amor, y ha participado en una gran cantidad de melodramas y series, como: Amigas y rivales, Luna, la heredera, Palabra de mujer, El equipo, El señor de los cielos, El hotel de los secretos, José José, el príncipe de la canción, Monarca, Marea de pasiones y actualmente El renacer de Luna. Además, concursó en ¿Quién es la máscara?

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