Juan Diego Covarrubias reaparece y revela la verdad sobre su divorcio de Renata Haro: “No vas a forzar nada”

A más de un mes de que Juan Diego Covarrubias y Renata Haro confirmaron su divorcio tras varias especulaciones, el actor reapareció públicamente y se sinceró sobre cómo ha enfrentado su separación al ser papá de tres menores. ¿Ya le dio vuelta a la página? ¡Te contamos los detalles!

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Juan Diego Covarrubias se sincera sobre su divorcio de Renata Haro. / Redes sociales

¿Cómo confirmaron Renata Haro y Juan Diego Covarrubias su divorcio?

Luego de que Renata Haro publicara un polémico video en medio de rumores de separación, la influencer lanzó un comunicado en el que confirmó su separación sin dar motivos sobre las razones que los llevaron a tomar dicha decisión.

“Yo no tengo pareja. Yo pedí el divorcio hace varios meses y no ha sido nada fácil. Si de por sí ya estoy un poco cansada de las especulaciones. Hay cosas que quiero mantener en privado, no nada más por mi paz mental, porque no estoy dispuesta a decir nada que dañe a mis hijas”. Renata Haro

La aclaración por parte de Haro ocurrió después de que en redes circularan imágenes en las que aparecía con un misterioso hombre en el Mundial 2026. Tras las especulaciones que se generaron en redes, decidió romper el silencio y pedir respeto por el proceso que atraviesa junto a sus tres hijas menores.

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Renata Haro confirmó su divorcio de Juan Diego Covarrubias. / Redes sociales

¿Cuál fue la postura de Juan Diego Covarrubias ante los ataques a Renata Haro?

Ante los ataques que recibió Renata Haro por confirmar su separación tras protagonizar una foto con otro hombre, Juan Diego Covarrubias rompió el silencio y desmintió que existiera una ‘tercera en discordia’ detrás de la razón de su ruptura, por lo que pidió respeto para su expareja.

“Aclarar que no hubo faltas de respeto. Ni ella hacía a mí ni yo hacía a ella. Desmentir eso del tercero en discordia. Renata, aunque seguimos casados legalmente, es libre de hacer lo que quiera. No la tienen que atacar de esa manera”. Juan Diego Covarrubias

Asimismo, el actor de telenovelas como ‘La vecina’ y ' Diseñando tu amor’ aseguró que siempre existiría una relación cordial con su expareja, y reveló que si el tema no se había hecho público antes era por un convenio de confidencialidad que no se respetó.

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Juan Diego Covarrubias puso freno a las especulaciones de su divorcio. / Alejandro Isunza, IG @juandIeGoCova1, YouTube Tlnovelas y redes sociales

¿Cómo ha enfrentado Juan Diego Covarrubias su divorcio de Renata Haro?

Ahora, a dos meses de que Juan Diego Covarrubias y Renata Haro terminaron su relación, el actor se sinceró con la prensa sobre cómo ha vivido su divorcio al ser padre de tres hijas menores, con las que ha mostrado en redes tener una convivencia cercana y constante.

“Honestamente, estoy muy tranquilo, estoy muy feliz porque mientras yo vea a mis criaturas felices y a la mamá feliz, pues todos felices. Hay una buena relación”. Juan Diego Covarrubias

Asimismo, dijo no entender que las personas a veces buscan “ver el mundo arder”, cuando en realidad es un tema muy común: “No vas a forzar nada”. Asimismo, aseguró que siempre agradecerá a su expareja por darle lo más importante que tiene en la vida.

“Ella, para empezar, me regaló lo más importante en mi vida, que son mis hijas. Son para mí unos angelitos que me han enseñado más que nada”. Juan Diego Covarrubias

Finalmente, Juan Diego Covarrubias cerró el tema señalando que no buscará quedarse estancado en el pasado y quiere aprovechar al máximo su tiempo ahora que tiene 39 años. ¿Tendrá una nueva pareja?

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