Ari Borovoy guarda silencio tras controversia de distanciamiento con algunos de sus excompañeros de OV7

El cantante señaló que quiere darle tiempo al tiempo sobre el supuesto pleito que tiene con algunos excompañeros de OV7, donde se ha dicho que hay un distanciamiento con algunos de ellos, además aclaró que existe un contrato de confidencialidad entre el grupo.

Sobre las declaraciones de una de sus compañeras en las que dijo que no tiene una relación buena con el también productor, esto respondió: “Lo mismo que he dicho hasta el día de hoy es tiempo al tiempo. Yo estoy sereno porque sé perfectamente lo que hice. No he abierto la boca porque hay un contrato. No es el momento y los contratos tiene un principio y un fin y cuando llegue ese momento decidiré si platico o no”.

Liliana Carpio, TVNotas

“Ella o cualquiera quiere decir, opinar, dejar entredicho, desdecir, pedir perdón después, llorar y decir lo pensé, pero no lo dije. Lo único que puedo comentar es tiempo al tiempo. Ese tiempo que no he perdido en que decir lo he ocupado en lo que están viendo en producir obras y generar empleos”.

/ Instagram: @oficialov7

Al preguntarle si podría comenzar algún proceso legal por daño moral, porque se está viendo afectada su imagen, Ari respondió: “No de ninguna manera; no le veo el sentido. Dañada mi imagen, es parte de… Yo tengo claro que he hecho y que he dicho y viceversa. La gente no lo tiene claro. Pero en algún momento se han dado cuenta poquito a poquito”.

Ari dijo que no ha habido ningún acercamiento con una de sus excompañeras para arreglar su amistad. “Eso no es cierto, nada de lo que se comentó en la última entrevista nada es verdad. Pero como les dije tiempo al tiempo. Gracias por estar aquí”.

OV7 se despidió de los escenarios. / Facebook: OV7

Recordemos que una de sus excompañeras dio una entrevista al programa El minuto que cambió mi destino en la que dejo claro que existe un contrato de confidencialidad donde no puedes hablar bien ni mal de Ari Borovoy. De los demás integrantes sí se puede hablar y señaló que Ari, no quiso aclarar las cosas tras 35 años de amistad. Y ese distanciamiento le dolió porque lo consideraba un hermano.

