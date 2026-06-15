Confirman a dos habitantes de ‘La casa de los famosos México 2026’; una de ellas sería una icónica actriz

Faltan unas cuantas semanas para el estreno de la nueva temporada de ‘La casa de los famosos México’. En medio de la espera, se han comenzado a filtrar algunos nombres de celebridades que podrían ingresar al reality. Te contamos todos los detalles.

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Habitantes de ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

Ellos serían los primeros confirmados para ‘La casa de los famosos México 2026’

Desde hace varios meses, se han publicado listas de presuntos habitantes que podrían estar en ‘La casa de los famosos México 2026’. Algunos ya han sido desmentidos por la propia Rosa María Noguerón, productora del proyecto, mientras que otros siguen en la incógnita.

En esta ocasión, el conductor del pódcast ‘Vaya vaya’ ha dado a conocer a los primeros participantes que estarían confirmados. Según dijo, una de ellas presuntamente sería Cynthia Klitbo, quien recientemente estuvo en polémica por las declaraciones de su sobrina.

El segundo que presuntamente entraría al proyecto sería Moisés Peñaloza, exnovio de Elaine Haro, quien participó en la tercera edición del reality. El presentador mencionó que, hace poco, Cinthia y Moisés bromearon diciendo que uno ingresaría al show si el otro lo hacía también.

Entre otros nombres que reportó están:

Tammy Parra

Karenka

Sylvia Pasquel

Marcelia Figueroa

Raquel Garza

Yetus

Al menos de forma oficial, no se sabe quiénes serán los habitantes de la cuarta temporada. Entre los detalles que ya han sido confirmados está la presencia de Galilea Montijo como conductora estelar, así como de Odalys Ramírez y Diego de Erice como los presentadores de las galas semanales.

Wendy Guevara, ganadora de la primera edición, también estará conduciendo las pre y postgalas. Aunque se desconocen más detalles, Galilea dijo en su momento que se “vienen cosas increíbles”.

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¿No aceptarán influencers en ‘La casa de los famosos México 2026’?

Algo que también ha llamado la atención es que, supuestamente, no se aceptarían tantos influencers para la nueva temporada de ‘La casa de los famosos México’. De acuerdo con el periodista Gabo Cuevas, esto se debería a las presuntas quejas de los actores.

Presuntamente, muchos consideran injusto que histriones “luchen” contra creadores de contenido con muchos seguidores en un concurso que, en su mayoría, se define por las votaciones del público.

La respuesta de la producción habría sido decir que lo pensará, aparentemente, porque sí quieren influencers, pero también desean tener actores en el elenco del show.

Rosa María Noguerón, productora de ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

¿Cuándo se estrena ‘La casa de los famosos México 2026’?

Hasta el momento, no se ha revelado una fecha oficial para el comienzo de ‘La casa de los famosos México 2026’. No obstante, y de acuerdo con filtraciones en redes sociales, iniciaría durante el último fin de semana de julio.

Recordemos que las ediciones anteriores han empezado durante ese mes, por lo que muchos no descartan la posibilidad de que se repita este año.

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