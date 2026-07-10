Tania Rincón protagoniza vergonzoso momento en ‘Hoy'; VIDEO se vuelve viral en redes sociales: “Se me salió”

El pasado mes de junio, Tania Rincón estuvo en el centro de la conversación tras los rumores de una supuesta próxima boda con su pareja, Pedro Pereyra.

Ahora, la conductora vuelva ser tendencia y no precisamente por su vida amorosa; y es que durante una emisión del programa ‘Hoy’, pasó por un momento incómodo en el que se le salió un bocado de comida mientras ella estaba a cuadro. ¿Cómo reaccionó Tania al vergonzoso momento? Entérate aquí.

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Tania Rincón / Instagram

¿Cómo fue el vergonzoso momento que vivió Tania Rincón en ‘Hoy’?

El momento fue muy breve pero no pasó desapercibido para los televidentes y para los compañeros de Tania en el foro.

Luego de un fragmento en el que tuvieron como invitado a un negocio de marquesitas, inició una sección del programa en el que pasan y comentan videos virales.

En este bloque, la conductora hablaba sobre la maniobra de detener la bicicleta sin bajar los pies; cuando en ese momento, un pequeño bocado de marquesita se asomó en sus labios.

De inmediato, Tania reaccionó con pena, cubrió su rostro y sus compañeros comenzaron a reírse.

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¿Qué dijo Tania Rincón luego de que se le saliera la comida en vivo?

En el momento en que ocurrió el “accidente”, Tania se dio cuenta de inmediato y reconoció entre risas que la marquesita “se le salió”.

“Ay, se me salió la marquesita.” Tania Rincón

Tanto ella como sus compañeros tomaron la situación con humor. Horas más tarde, el clip del “vergonzoso” momento fue comparado con el famoso video de la niña del "¡Ay, mi chicle!” y compartido en las redes sociales de Hoy, donde hasta el momento acumula más de 26 mil “me gusta” y cientos de comentarios.

En la misma publicación, Tania Rincón reaccionó con un comentario entre risas, demostrando que también se tomó el incidente con buen humor.

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Tania Rincón reaccionó con humor. / Tania Rincón

¿Desde cuándo Tania Rincón es conductora de ‘Hoy’?

Tania Rincón fue una de las personalidades principles de TV Azteca en ‘Venga la alegría’ por muchos años, hasta su salida en el 2019.

Después tuvo participaciones en cadenas alternativas como ‘Discovery Home & Health’ y campañas con diferentes marcas.

En el 2020 fue invitada a conducir el programa de competencias deportivas de Televisa: ‘Guerreros’. Un año después, la conductora recibió la invitación para unirse al equipo de ‘Hoy', uno de los matutinos más importantes del país.

En las últimas semanas, ha tenido una participación importante durante el Mundial 2026; y antes de cubrir la inauguración, Tania Rincón reveló haber recibido un misterioso mensaje.

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