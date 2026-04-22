Esposa de Ricardo de Pascual rompe el silencio; revela tristes detalles de su muerte: “Ya estaba muy cansado”

El mundo del entretenimiento mexicano sigue de luto por la muerte de Ricardo de Pascual, actor y comediante principalmente reconocido por trabajar con ‘Chespirito’, a los 85 años. La noticia fue confirmada el pasado 20 de abril por la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

En aquel momento, no se dieron mayores detalles. Se sabía que el actor tenía muchos problemas de salud y estaba desahuciado. En medio del luto, su único hijo, Ricardo de Pascual Jr., y su esposa Martha dieron detalles de cómo fueron sus últimos momentos.

Ricardo de Pascual / Redes sociales

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¿Cómo murió Ricardo de Pascual? Esto dijo su esposa Martha

En entrevista para ‘Ventaneando’, Martha, esposa de Ricardo de Pascual, comenzó contando que los últimos años no habían sido nada fáciles para el actor, ya que sufrió muchas complicaciones médicas que mermaron su salud.

“Estuvimos 18 años juntos. Nuestra historia de amor fue diferente; nos conocimos por internet y por internet nos casamos. En el 2020, nos dio covid, a él no le dio tan fuerte, pero allí empezó. Lo que lo acabó fue influenza, dos años después”, expresó.

Incluso, mencionó que los doctores no querían que él volviera a trabajar, por lo que, cuando iba a iniciar su último proyecto en 2025, le dijeron que “era bajo su propio riesgo”.

Comentó que, durante su último día de vida, le pidió que le sirviera una copa de vino para “celebrar”. Dijo que, tras servirle la bebida, Ricardo se durmió y “ya no volvió a despertar”. Resaltó que había muerto “como los justos”, aparentemente, de un infarto.

“Me dijo, ya no podía hablar mucho, se sentía mal y me dijo: ‘Quiero que me sirvas una copa de vino’. (Dije) ‘Vamos a abrir una botella de vino’. Llegó una amiga, una compañera de trabajo de Ricardo, Ema Pulido. Abrimos la botella y brindamos. No sabíamos que, después de ese brindis (se iba a morir). Dios le concedió la muerte de un santo, de los justos, dicen. Se quedó dormido”. Esposa de Ricardo de Pascual

En cuanto a lo que se hará con los restos, indicó que iban a ser incinerados. No comentó si las cenizas serán depositadas en una iglesia o se quedarán en su casa.

Ricardo de Pascual / Redes sociales

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¿Cuál era el estado de salud de Ricardo de Pascual en sus últimos momentos de vida?

El programa ‘Ventaneando’ también tuvo la oportunidad de entrevistar a Ricardo de Pascual Jr., hijo del fallecido actor. El hombre declaró estar pasando por momentos sumamente difíciles, pues la ausencia de su padre le afecta mucho.

También dio detalles de cómo fueron sus últimos años de vida. Al igual que Martha, indicó que el histrión estaba muy enfermo e incluso en su momento le llegó a confesar que ya estaba muy cansado.

“Él tenía EPOC, fibrosis pulmonar. Tuvo dos veces covid. Empezó a mermar todo. Al final de su vida, ya tenía bastantes problemas cardíacos, tenía problemas renales. Él me comentaba que tenía miedo, que él ya estaba muy cansado. Literalmente, al día siguiente se fue dormido, tranquilo, en casa, con su mujer y rodeado de amigos”, resaltó.

Afirmó estar muy orgulloso de todo lo que había logrado su papá a lo largo de su vasta trayectoria, asegurando que su muerte deja un gran vacío en la industria del entretenimiento.

Ricardo de Pascual / Redes sociales

¿Cuál fue el último deseo de Ricardo de Pascual?

Durante la conversación, Ricardo de Pascual Jr. contó que su papá estaba trabajando en un monólogo. Si bien no lo pudo terminar, dijo que le había dado toda la idea, por lo que se encargará de finalizarlo y que se convierta en la obra póstuma del actor.

“Fue el mejor padre del mundo. Sí dejó algo pendiente, que justamente habló conmigo antier; un monólogo que quería escribir, que ya no alcanzó a escribir, pero que me pasó toda la idea. Será mi responsabilidad ponerlo en escena para conmemorar a mi padre”, destacó.

Finalizó aclarando que la celebridad logró arreglar todo lo relacionado con su testamento para evitar que, tras su muerte, sus seres queridos tuvieran algún problema.

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