¿Gaby Platas adicta a arreglos estéticos? ¡Confiesa que se trata una parte donde no le da el sol! ¿Qué se hace?

La actriz Gaby Platas decidió romper el silencio sobre los tratamientos estéticos y lo hizo sin filtros. A diferencia de muchas figuras del espectáculo que prefieren mantener en privado sus retoques, la también comediante se sumó a la lista de celebridades que han hablado abiertamente del tema.

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Gaby Platas renuncia a Enrollados / Redes sociales

¿Qué tratamientos estéticos se hizo Gaby Platas y por qué causó tanto revuelo?

Los tratamientos estéticos de Gaby Platas se volvieron tendencia porque no se limitó a los clásicos procedimientos faciales. La actriz reveló que acudió con el especialista para tratar varias zonas: rostro, cuello, escote y ¡hasta axilas!

“Varios problemas, una solución: mi amado ‘Dr. Hollywood LM’”, escribió, dejando claro que buscaba una solución integral.

Durante el procedimiento, explicó: “hoy vamos a hacer varias cosas”, mientras mostraba cómo se sometía a diferentes aplicaciones. Entre ellas, destacó el uso de bótox en la zona de los ojos, conocida como “zona de antifaz” y un tratamiento de hidratación profunda en piel.

Pero lo que realmente llamó la atención fue el tratamiento en axilas, algo poco común en este tipo de confesiones públicas.

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¿Qué es la hiperhidrosis que padece Gaby Platas y cómo la trata?

El tema central detrás de esta revelación es la hiperhidrosis, una condición que implica sudoración excesiva y descontrolada. Gaby Platas explicó que este problema le afecta especialmente en las axilas, provocándole incomodidad constante.

“Vamos a hacer por primera vez con Gaby su sudoración excesiva tratada con toxina botulínica para hiperhidrosis, que es cuando manchas la camisa y demás”, explicó el especialista.

La actriz detalló que durante la temporada de calor la situación empeora, generándole irritación y enrojecimiento. Por ello decidió anticiparse y tratar el problema con bótox.

Incluso, fiel a su estilo relajado, bromeó durante el procedimiento:

“Voy a hablar de mi ardilla (...). Bueno, ya me están picoteando el sope, la verdad, es que no me duele porque me puso un anestésico local”. Gaby Platas

Este tipo de tratamiento no solo tiene fines estéticos, sino también médicos, lo que explica por qué cada vez más personas recurren a él.

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¿Gaby Platas usa bótox? ¿Qué otros retoques se realizó?

Sí, la actriz Gaby Platas confirmó el uso de bótox como parte de su rutina de cuidado. Sin embargo, dejó claro que no es el único procedimiento al que se somete.

Además del bótox en la zona de los ojos, también se aplicó skinbooster en rostro y escote. Este tratamiento está enfocado en mejorar la calidad de la piel desde el interior.

¿Cuál es la diferencia entre bótox y skinbooster en tratamientos estéticos?

El bótox, o toxina botulínica, actúa directamente sobre los músculos. Según Mayo Clinic su función es relajar las zonas donde se forman arrugas de expresión, como la frente o las patas de gallo. Sus efectos son temporales y suelen durar entre tres y seis meses.

Por otro lado, el skinbooster trabaja desde otra perspectiva: hidrata profundamente la piel mediante microinyecciones de ácido hialurónico. No paraliza músculos ni da volumen, pero sí mejora la textura, elasticidad y luminosidad.

Mientras el bótox combate arrugas dinámicas, el skinbooster rejuvenece la piel desde el interior. Por eso, muchas celebridades optan por combinarlos, tal como lo hizo Gaby Platas.