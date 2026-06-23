Julia Arguelles y Vanessa Arias destrozan a Caeli tras LCDLF 6: “Te hace falta una buena lavada de cu...” VIDEO

En redes sociales trascendió un video de un ‘en vivo’ que realizaron dos integrantes de “La casa de los famosos 6": Vanessa Arias transmitió junto a Julia Arguelles y la actriz de Disney lanzó un comentario sobre una “mal amiga”, como se le nombró. ¡Se trata de Caeli! ¿Qué dijeron? Te contamos todo.

Vanessa Arias y Julia Arguelles hablan de otra integrante de la casa de los famosos 6 / Redes y GETTY

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¿De quién se habló en el ‘en vivo’ entre Vanessa Arias y Julia Arguelles?

En el en vivo se habló de Patricia Caeli Santaolalla López, mejor conocida como Caeli. La relación entre Julia Arguelles y Caeli en ‘La casa de los famosos’ se desarrolló en un ambiente de conflicto constante, donde predominó la tensión, la desconfianza y los desacuerdos abiertos.

La situación se agudizó cuando Julia, en un momento de vulnerabilidad, intentó acercarse a Caeli en busca de apoyo, pero percibió falta de empatía, lo que terminó por fracturar aún más su vínculo.

A lo largo del reality de ‘La casa de los famosos 6', ambas protagonizaron enfrentamientos directos frente al resto de los participantes, discutiendo temas que van desde estrategias de nominación hasta conflictos cotidianos dentro de la convivencia.

Estas diferencias intensificaron la dinámica de los grupos dentro de la casa, donde Caeli mostró una postura más confrontativa, mientras que Julia, en ocasiones, optó por el silencio para no escalar la rivalidad.

Caeli es nombrada en en vivo de Vanessa Arias y Julia Arguelles / Redes sociales

¿Qué dijo Julia Arguelles de Caeli en su en vivo?

Vanessa Arias no dejó pasar la oportunidad de preguntarle a Julia si se encontentaría con Caeli. Ante esto, respondió:

No, yo ya tengo muchas amigas y ella fue una mala amiga. A veces no triunfa la amistad Julia Arguelles

Para Vanessa Arias la conversación no quedó ahí y continuó:

¿Unos besitos o qué con la Caeli? Vanessa Arias a Julia Arguelles

En ese momento, Julia destrozó a Caeli:

¿Por qué me daría un besito con ella si me puso el c*lo en la cara? y le olía mal. ¡Te hace falta una buena lavada de C*lo! Julia Arguelles

Al momento, Caeli no se ha pronunciado con respecto a esta polémica conversación. Sin embargo, sus seguidores esperan que muy pronto haya réplica. ¿Habrá polémica?

¿Quién es Julia Arguelles?

Actriz mexicana con una creciente presencia en la televisión nacional e internacional.

con una creciente presencia en la televisión nacional e internacional. Reconocida por su participación en la telenovela Pienso en Ti de Televisa.

Alcanzó mayor proyección al interpretar a una de las antagonistas de la serie juvenil BIA de Disney Channel.

Su trabajo en producciones dirigidas al público joven la ha consolidado como una de las actrices emergentes de su generación.

de su generación. Ha desarrollado una carrera que combina proyectos televisivos de alcance nacional con producciones de distribución internacional.

Julia Arguelles / Redes sociales

¿Quién es Vanessa Arias?

Nombre completo: Mónica Vanessa Arias Núñez.

Nacimiento: 15 de diciembre de 1982, en Culiacán, Sinaloa.

Profesión: Actriz, modelo y conductora de televisión mexicana.

Inicios: Comenzó su carrera artística en 1998 tras graduarse del CEA de Televisa.

Trayectoria actoral: Participó en producciones como La mentira, Abismo de pasión, Hasta el fin del mundo, Las Buchonas y La rosa de Guadalupe.

Como conductora: Destacó al frente del programa La Reina del Norte en Bandamax.

Reality shows: Participó en El inframundo (2021) y en la sexta edición de La Casa de los Famosos.

Vida pública: Ha compartido testimonios sobre la violencia doméstica que vivió en una relación pasada, contribuyendo a la visibilización y concientización sobre esta problemática.