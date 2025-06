Ex de Alex, creador de contenido detenido por trata de personas, anuncia embarazo con revelación de género

El 2025 ha sido un año marcado por los escándalos en la industria del entretenimiento para adultos y uno de los casos más sonados es el de Alex. En mayo, el productor e influencer fue detenido en Puerto Vallarta.

Esto, al ser señalaron por su presunta participación en delitos de trata de personas, específicamente en la modalidad de pr*sti... ajena y otras formas de explotación se*..ual.

La detención no pasó desapercibida y causó un enorme revuelo en redes y medios, no solo por la gravedad de los cargos, sino por el personaje en cuestión: el autodenominado “rey del contenido exclusivo”. El 2 de junio, un juez en los juzgados de Puente Grande, Jalisco, lo vinculó a proceso. Según el Código Penal de Jalisco, Alex podría enfrentar hasta 30 años de prisión.

Durante este proceso, el productor permanecerá tras las rejas. Las acusaciones también destaparon supuestas irregularidades en su círculo cercano, y fue entonces cuando su exesposa Mía Cortés decidió hablar.

Lee: Novia de Alex revela cómo fue la detención del “rey” del contenido exclusivo: “Todos estamos tristes”

¿Qué dijo Mía Cortés sobre el poliamor y los abusos que sufrió?

Tras la detención de Alex, Mía Cortés, una de sus exparejas más conocidas, rompió el silencio y ofreció una versión muy distinta de la que el productor vendía en sus redes. En una entrevista para el canal Madness TV, Mía desmintió el tan publicitado “poliamor” que supuestamente protagonizaban:

“Se decía que era un poliamor, pero en realidad no lo era. Era más como para captar a la gente de los medios y, realmente, en casa o atrás de cámaras era otra cosa. Eran gritos, eran regaños, eran maltratos, tanto físicos como mentales, emocionales. No nos llevábamos bien”. Mía Cortés

La creadora de contenido dejó claro que todo era fachada: “Cosa que tarde que temprano es una mentira. Te das cuenta que realmente quien te ama no te va a estar compartiendo, te va a aceptar tal y como eres”.

Pero la polémica no terminó ahí. Mía denunció que Alex las despojó de dinero y bienes: “Que también diga que se quedó con todas mis cosas porque son cosas que no dice, que a todas nos robó. A Yamileth le robó más de 1 millón, a Giselle más de 2 millones, y no se diga a mí todo lo que me robó”.

Sus declaraciones encendieron las redes y pusieron sobre la mesa lo que, según ella, realmente ocurría detrás de cámaras. Ahora en medio de la polémica Mia revela que está esperando su tercer hijo.

Mia Cortes rompe silencio tras detención de Alex / Redes sociales

Mira: Novias de Alex, detenido en Puerto Vallarta, Jalisco, rompen el silencio ¿Lo dejan solo? ¡Cerró sus redes!

¿Cómo fue el baby shower y el anuncio del embarazo de Mía Cortés?

En contraste con el oscuro panorama legal de su ex, Mía Cortés sorprendió a sus seguidores el 17 de junio al anunciar que espera a su tercer hijo, fruto de su relación con el creador de contenido Jesús Nery.

La revelación de género fue sencilla pero emotiva. En el video que compartieron, ambos aparecen frente a un letrero iluminado que dice “Baby”, mientras activan una bomba de humo rosa que confirma que tendrán una niña. La propia Mía describió el evento como modesto:

Mía Cortés ¡Sorpresa! ¡Eres niña, mi amoooooor! Gracias, mi vida, por darme esta gran felicidad. ¡Te amooooooo! Algo pequeño y con mucho amor, porque gracias a Dios tenemos mucho trabajo, pero ya queríamos saber qué eras. Te esperaré con ansias, mi niña, para cuidarte y protegerte siempre. ¡TE AMO!

El contraste entre la sencillez de la celebración y los ingresos que se le atribuyen a Mía por su contenido en diferentes plataformas llamó la atención de los internautas:



“Primera revelación de bebé que veo de alguien con dinero, pero con un evento humilde, bonito y en familia”,

“El tiempo puso a cada quien en su lugar. ¡Feliz por Mía!”,

“Lo que aquel no quería, hoy te hace feliz… y eso es lo que importa”,

"¡Wow, qué bendición! Mientras el padrote está en la cárcel pagando por todo lo que ha hecho, ustedes siguen radiantes y felices. Qué gusto, lo merecen” y

“Lo que Alex no pudo lograr”.

Este embarazo llega tras el nacimiento de sus gemelos en diciembre de 2024 fruto de su relación con Jesús Nery. Los menores estuvieron hospitalizados varias semanas antes de poder irse a casa. Ahora, la pareja espera emocionada a su “princesa”.

Lee: Alex Marín presenta a sus dos nuevas novias: ¡son hermanas y se suman a su relación poliamorosa!

¿Quién es Mía Cortés y cómo se hizo famosa?

Mía Cortés, cuyo nombre real es Yajaira Guadalupe Cortés Ito, es originaria de Guadalajara, Jalisco. La creadora de 31 años inició su carrera como modelo de ropa y pasarelas antes de incursionar en el mundo del contenido de paga en 2014.

Su popularidad creció exponencialmente tras casarse con Alex en 2012, luego de iniciar su relación en abril de 2011. Juntos no solo compartieron una relación sentimental, sino también una sólida sociedad laboral. Protagonizaron numerosos proyectos y participaron en diversos eventos dentro de la industria, colaborando para múltiples plataformas.

Alex y Mía Marín terminaron su relación en 2024, luego de 12 años de matrimonio y una relación poliamorosa que incluyó a otras actrices como Giselle Montes y Yamileth Ramírez.

Hoy, tras su separación y los escándalos en torno a su exmarido, Mía intenta darle un nuevo rumbo a su vida, enfocándose en su familia y en construir una imagen más cercana y auténtica ante el público.