Paco de la O asusta con VIDEO en peluca rosa y desata preocupación; redes recuerdan acusaciones en su contra

En plena polémica por las acusaciones de sus exparejas, Paco de la O volvió a generar preocupación en redes sociales. El actor compartió un extraño video que provocó todo tipo de reacciones por su apariencia y actitud frente a la cámara. ¿Está atravesando un momento complicado?

Mira: Paco de la O exhibe conversación privada y desata polémica tras acusaciones de violencia ¿es Gaby Platas?

Paco de la O / Redes sociales/Mezalent

¿Qué mostró Paco de la O en el video que alarmó a las redes sociales?

El pasado 3 de julio, Paco de la O compartió un video en sus redes sociales donde aparece utilizando una peluca color rosa mientras realiza diversos gestos frente a la cámara.

La grabación fue acompañada por una frase que llamó la atención de sus seguidores:

“Me hubieras quedado aquí…" Paco de la O

Aunque el contenido dura apenas unos segundos, bastó para generar una lluvia de reacciones y comentarios. Diversos internautas cuestionaron la publicación y algunos expresaron preocupación por el comportamiento del actor.

“No estás completo de la mente, tu cara lo refleja, qué miedo”.

“Está acusado de maltrato a mujeres, qué miedo”.

Mira: Gaby Platas reacciona a los polémicos videos de su ex, Paco de la O, ¿asustada por su seguridad?

¿Por qué los videos de Paco de la O han generado preocupación entre los usuarios?

Esta no es la primera vez que Paco de la O provoca inquietud en redes sociales por el contenido que comparte.

Uno de los episodios más comentados ocurrió el 27 de mayo de 2026, cuando publicó un video que rápidamente se viralizó y desató especulaciones entre los usuarios, quienes incluso llegaron a preguntarse si el actor estaba atravesando una situación delicada.

En aquel clip se le observaba sentado frente a una computadora dentro de una habitación iluminada con luces moradas y verdes. De manera repentina, arrojó su teléfono celular, se quitó los lentes y comenzó a gritar y llorar.

Durante el video expresó frases que impactaron a quienes lo vieron:

“Carao, ¿cuántos put... años (...) Yo ya me quería ir, ¡Carao!”. Paco de la O

Más adelante agregó: “Ya me iba, no mam*n, de verdad, ¿qué necesidad? Yo no quiero esto, no. Es que de verdad yo no entiendo el sentido de todo esto”.

En aquel momento, el actor aclaró que se trataba de una actuación inspirada en los audios que se filtraron de él hablando sobre mujeres, y aseguró que el contenido hacía referencia a la sensación de sentirse vigilado constantemente.

Paco de la O sube videos alarmantes / Redes sociales

¿De qué acusan a Paco de la O sus exparejas Gaby Platas y Malú Carreras?

Todo se destapó cuando Gaby Platas, expareja de Paco de la O, decidió hablar con más detalle sobre experiencias que, según ella, vivió durante los 10 años que duró su relación con el actor. Lo hizo en una charla con Shanik Berman, donde relató presuntos episodios de violencia física y amenazas.

La actriz, integrante de Me caigo de risa, no se guardó nada:

“Viví muchas cosas horribles, pero afortunadamente eso terminó (...). Me llegó a golpear, me llegó a patear, llegó a amenazar, a ahorcar, a lastimar a mis animales”, Gaby Platas

Estas declaraciones no salieron de la nada. Llegaron poco después de que Malú Carreras, otra expareja de Paco de la O, revelara que ya había iniciado acciones legales en su contra por presunta violencia física y psicológica. Al enterarse, Gaby Platas salió públicamente a respaldar a Malú y aseguró que ella también había pasado por amenazas y situaciones parecidas con el actor.

Gaby Platas reacciona a los videos de Paco de la O / Redes sociales/Mezcalent

¿Qué ha respondido Paco de la O a las acusaciones de violencia de Gaby Platas y Malú Carreras?

El actor, originario de Xalapa, Veracruz, no se ha quedado callado. De hecho, muchos creen que sus videos recientes, incluido el de la peluca rosa, son indirectas dirigidas a sus exparejas, luego de que ambas lo denunciaran formalmente por presunta violencia.

Todo comenzó cuando Paco de la O concedió una entrevista a Raúl Gutiérrez, conductor del pódcast Transformalia, para hablar de los conflictos legales que enfrenta. Ahí negó tajantemente las acusaciones y fue más allá al arremeter contra Gaby Platas y Malú Carreras.

Una de sus declaraciones más comentadas fue: “Una de ellas tiene trastorno obsesivo-compulsivo, yo lo viví, yo se lo quité y la ayudé a quitárselo. Una de ellas tiene problemas importantes de razonamiento. Entonces, si vamos a denunciar de esta manera, vámonos a los periciales. Yo fui a la Semefo, a muchos análisis periciales y ellas nunca llegaron”.

Con este tipo de comentarios y videos, pareciera que el actor Paco de la O busca poner en duda la credibilidad de sus acusadoras, aunque para buena parte del público el efecto ha sido el contrario: cada nuevo clip, cada nueva declaración, suma más dudas sobre su comportamiento y reaviva la conversación sobre la violencia que Gaby Platas y Malú Carreras aseguran haber vivido.