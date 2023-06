El padre José de Jesús confiesa que usa pañal debido a problemas de salud: “la gente no sabe de ello”

El padre José de Jesús afirmó que está listo para lo que venga, pues considera que su enfermedad no es un “castigo de Dios”.

Como te lo dimos a conocer recientemente, ya se sabía que el padre José de Jesús participara en MasterChef Celebrity, junto a 19 participantes más que buscaran demostrar que son el mejor chef del programa.

En una reciente entrevista que tuvimos con él nos compartió lo feliz que se encuentra de participar en algo así, aunado a ello confesó que no se encuentra en su mejor momento en cuestiones de salud.

“Me he estado checando, son exámenes que vienen con la edad; ya sabes, las cuestiones de próstata y aparatos digestivos a veces se complican un poco, entonces estuve hospitalizado un par de días para que me hicieran una biopsia y ver qué estaba pasando”, comentó.

Pese a ello, al momento declaró que estar sometiéndose a estudios no iba a imposibilitar que participara en el reality:

“Como le digo a la gente, la vida tiene parte de salud y enfermedad, y esto no significa que tenga un impedimento para vivir, para seguir trabajando, para dar una buena actitud. La enfermedad no es un castigo de Dios, entonces estoy preparado para lo que venga; si tengo algo, pues no me voy a sentir mal por tenerlo, por eso es que estoy aquí cocinando, trabajando”, externó.

Padre José de Jesús continua trabajando y cocinando pese a su enfermedad / Luis Pérez

En ese contexto, hace poco ante las cámaras de Venga la Alegría reveló más detalles de su estado de salud:

“No sé qué es lo que pasó, de repente comencé a tener más de 20 evacuaciones sanitarias, sin poderlas evitar y, por lo tanto, me hice estudios de cáncer y nada, estudios de bacterias, nada. Me operaron de la vesícula y nada, incluso me hice estudios de VIH Y nada”.

El padre José de Jesús sostiene que sus actividades como sacerdote no se verán afectadas por estar en MasterChef Celebrity / Luis Pérez

Asimismo, confesó que comenzó a tener una perdida de peso notable:

“Empecé a bajar de peso sin control, empecé a perder un poco la memoria, tenía accidentes en mi camioneta. Ahorita, por ejemplo, traigo pañal y la gente no sabe la situación, porque no tengo que estarlo predicando”, explicó.

MasterChef Celebrity se estrenara el próximo 14 de mayo por TV Azteca / Twitter: @masterchefcelebrity

Por otra parte, indicó que los motivos por los que aceptó el reality era para probarse que ante las adversidades puede hacerle frente a la vida y reconocer que el trabajo de las personas que se encuentran en la cocina no es nada fácil.



