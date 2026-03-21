Actor aparece con el rostro desfigurado en alfombra roja, tras diagnóstico de enfermedad; ¿cómo lucía antes?

Algunos famosos se someten a cirugías estéticas que terminan causando problemas. Ese fue el caso de Dorismar, actriz argentina que reapareció desfigurada por una mala praxis de su cirujano. Por otra parte, algunos otros sufren enfermedades que afectan su aspecto físico.

La reciente edición de los Óscares dejó momentos únicos, no solo por la premiación a lo mejor del cine, si no también por la presencia de míticos actores. Uno de ellos, de origen británico, asistió como invitado y captó la atención de los presentes, pues lucha contra una extraña enfermedad que causó estragos en su imagen. ¿Quién es?

Pixabay

¿Qué actor apareció en los Óscares con el rostro desfigurado?

El actor británico Adam Pearson, quien asistió como invitado a la ceremonia número 98 de los Premios Óscar 2026 fue abordado por la prensa. En su encuentro con medios, el intérprete habló abiertamente sobre la enfermedad que padece.

Conocido por su participación en la película Un hombre diferente, el actor ha ganado notoriedad no solo por su trabajo en pantalla, sino también por su activismo en favor de la inclusión y la empatía hacia personas con condiciones genéticas poco comunes.

Ante su imagen, muchos se preguntaron sobre el diagnóstico que enfrenta Pearson. ¿Qué enfermedad padece?

Te puede interesar: ¡Como Dorismar! Exconductor de ‘Enamorándonos’ reaparece con el rostro “destrozado” tras cirugía: VIDEO

🇺🇸🎬✨

ADAM PEARSON BRILLA EN LOS OSCARS 98



El actor británico llegó impecable a la alfombra roja y robó miradas en la gran noche de Hollywood.



⚠️¡SIGUE @ULTIMAHORAENX PARA MÁS NOTICIAS!



Adam Pearson, conocido por su rol en A Different Man y su activismo, fue visto llegando… pic.twitter.com/qtuZirkGk0 — ⓍULTIMAHORAENX (@ULTIMAHORAENX) March 16, 2026

¿Qué enfermedad padece el actor Adam Pearson?

Antes de ser diagnosticado con neurofibromatosis, Adam Pearson tenía una apariencia completamente distinta. Aunque en sus redes sociales actuales no comparte imágenes de esa etapa, sí han salido a la luz fotografías de su infancia en medios internacionales.

En dichas imágenes aparece junto a su hermano gemelo, Neil Pearson, quien no padece la enfermedad . Ambos crecieron en Croydon, un municipio de Londres, Inglaterra.

Sin embargo, todo cambió cuando Adam sufrió un golpe en la cabeza a los cinco años, una lesión que no sanó correctamente. Tiempo después, los especialistas confirmaron el diagnóstico de neurofibromatosis, una condición genética que provoca la formación de tumores benignos en el sistema nervioso, así como alteraciones visibles en la piel.

Para cuando tenía ocho años, las diferencias físicas entre él y su hermano ya eran evidentes, marcando el inicio de un proceso complejo tanto a nivel físico como emocional.

Te puede interesar: Manelyk González reaparece ¡con el rostro desfigurado y con golpiza visible! Desata alarma, ¿Qué le pasó?

Adam Pearson con su hermano gemelo / IG: adampearson, redes sociales y canva

¿Quién es Adam Pearson y en qué películas ha participado?

Adam Pearson es un actor, presentador y activista británico reconocido por su trabajo en cine y televisión, así como por su labor en la visibilización de la neurofibromatosis.

Aunque su filmografía no es extensa, Adam Pearson ha formado parte de proyectos relevantes que han llamado la atención. Aquí algunos de ellos:



Under the skin (2013): Fue su debut cinematográfico, donde compartió pantalla con Scarlett Johansson.

(2013): Fue su debut cinematográfico, donde compartió pantalla con Scarlett Johansson. Chained for life (2018): En este filme independiente, Pearson tuvo un papel explorando temas como la percepción de la belleza, la diferencia y la representación en el cine.

(2018): En este filme independiente, Pearson tuvo un papel explorando temas como la percepción de la belleza, la diferencia y la representación en el cine. Un hombre diferente (2024): Este proyecto marcó un punto importante en su carrera, al posicionarlo como protagonista.

Tal vez te interese: Famosa actriz de telenovelas presenta secuelas tras negligencia médica en la cara, ¡le han hecho 13 cirugías!