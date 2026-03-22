Sergio Mayer lanza propuesta tras Ring Royale: ¿hará su propio evento de box y pelearía contra Poncho de Nigris?

El nombre de Sergio Mayer volvió a colocarse en conversación luego de que el actor revelara su interés en incursionar en el formato de espectáculos de boxeo entre figuras públicas. Esto ocurre tras la repercusión generada por Ring Royale 2026, que reunió a personalidades del entretenimiento, influencers y deportistas en un mismo cuadrilátero. ¿Qué dijo? ¿Quiere enfrentarse a Poncho de Nigris? ¡Te contamos!

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Sergio Mayer / Redes sociales

¿Sergio Mayer planea crear su propio evento de boxeo?

El exintegrante de Garibaldi, Sergio Mayer, fue cuestionado en un encuentro con la prensa, directamente sobre su interés en participar en un formato como el de Ring Royale, a lo que respondió que no descarta la idea de impulsar un proyecto propio.

“A lo mejor invento el mío y hago mi propio evento” Sergio Mayer

Expresó ante los medios, dejando abierta la posibilidad de incursionar como organizador dentro de este tipo de espectáculos.

Mayer también señaló que el formato resulta atractivo por la combinación de entretenimiento y deporte, lo que ha captado la atención del público. En ese sentido, indicó que analizaría las condiciones necesarias para llevar a cabo un evento de esta naturaleza, sin confirmar fechas ni detalles específicos.

El actor planteó que, bajo condiciones legales y dentro de los lineamientos adecuados, consideraría involucrarse directamente, incluso como participante.

“Si es legal y si no es inmoral, ¿por qué no voy a tener la posibilidad de subirme al ring?” Sergio Mayer

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¿Sergio Mayer pelearía contra Poncho de Nigris en el próximo Ring Royale?

Uno de los cuestionamientos recurrentes para Sergio Mayer fue sobre un posible enfrentamiento con Poncho de Nigris, quien estuvo detrás de la organización de Ring Royale.

Ante esta posibilidad, Mayer respondió en tono relajado, mencionando que existen diferencias físicas que podrían influir en un combate.

“Poncho me lleva como diez, doce kilos. Entonces sería un poquito complicado, pero no estaría mal” Sergio Mayer

Aunque no confirmó que exista una negociación o propuesta formal, sus palabras dejaron abierta la puerta a un posible enfrentamiento en caso de que las condiciones lo permitan.

Asimismo, mencionó que, de concretarse un evento propio, podría representar una alternativa dentro de este tipo de espectáculos, lo que implicaría una competencia directa con iniciativas similares.

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Poncho de Nigris / Redes sociales

¿Qué pasó en Ring Royale 2026 y por qué generó tanto impacto?

La primera edición de Ring Royale se llevó a cabo el pasado 15 de marzo en la Arena Monterrey, donde se reunieron diversas figuras del espectáculo y redes sociales.

El evento registró alta demanda, con boletos agotados desde inicios del mes. Entre los enfrentamientos destacados estuvo el de Alfredo Adame contra Carlos Trejo, así como la pelea entre Karely Ruiz y Marcela Mistral. También formaron parte del evento Aldo de Nigris y Nicola Porcella, quienes protagonizaron otro de los combates.

La función incluyó, además, enfrentamientos de figuras como Abelito contra Bull Terrier y Alberto del Río contra Chuy Almada. A esto se sumaron presentaciones musicales de Luis R. Conriquez y batallas de freestyle con exponentes como RC, Ghetto Living, Aczino y Azuky.

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