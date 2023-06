LCDLFM: Poncho de Nigris confiesa que Sergio Mayer y Alexis Ayala protagonizaron un “beso de compas”

Sergio Mayer calificó su beso con Alexis Ayala como uno de “compas”.

Sergio Mayer, Poncho de Nigris, así como Wendy Guevara, se han convertido en los favoritos del público gracias a su participación en La casa de los famosos México.

Y es que, según el público, su forma de ser ha encajado perfectamente en el formato del reality. Incluso, acapararon titulares debido a las reveladoras declaraciones que han hecho últimamente.

Una de estas causó impresión a internautas, ya que según Poncho de Nigris, Sergio protagonizó un romántico beso junto al recién casado, Alexis Ayala.

Poncho de Nigris y Sergio Mayer despotricaron contra Wendy Guevara y Apio Quijano

“Se despidieron de beso en la boca y me pareció algo no normal. Pero, dicen que así se despiden y sonrojó a Alexis Ayala, y Sergio Mayer le dijo: ‘te veo mañana’. Entonces, ahí yo no sé lo que habría pasado”, dijo Poncho, entre risas, a Wendy Guevara.

Estas declaraciones las confirmó Mayer, pese a que aseguró que solo fue un “beso de compas”.

Recientemente, Alexis Ayala se casó con Cinthia Aparicio.

Alexis Ayála responde a las declaraciones de Poncho de Nigris

Alexis Ayala reaccionó a las declaraciones de Poncho de Nigris y en un encuentro con los medios, el actor dejó claro que De Nigris “no dijo toda la verdad”.

Sergio Mayer aceptó que se besó con Alexis Ayala.

“No dijo toda la verdad, porque originalmente íbamos a hacer un trío. Iba a ser lo que se llama un beso de tres. Pero, pues, Poncho llegó tarde. Llega tarde a las cosas”, dijo el actor de telenovelas.

Y concluyó: “Sergio y yo, pues ya, como siempre, nos la pasamos bien y cotorreamos. Pero, pues, qué te puedo decir de Poncho”.

Así lo dijo Poncho y Alexis Ayala: