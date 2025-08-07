¿Ninel manipula nominaciones en La casa de los famosos México? La acusan de pedir salida de Alexis Ayala, ¿hay pruebas?

La segunda gala de nominaciones en La casa de los famosos México 2025 dejó a los fans con la ceja levantada. Tras la acalorada pelea entre Ninel Conde, Alexis Ayala, él terminó en la temida placa de nominados, lo que desató una ola de sospechas en redes. ¿Fue coincidencia o estrategia de Ninel? Un tuit encendió aún más las alarmas al sugerir que Ninel habría movido los hilos para sacar no solo al actor, sino también a otra integrante del reality. ¿Está jugando con ventaja? ¡Te contamos lo que se sabe! ¿Hay pruebas?

Las teorías no paran de crecer y los fans ya están conectando puntos que podrían cambiar el rumbo del juego. ¿Quién es la otra famosa que estaría en la mira de Ninel? ¿Qué dice ese tuit que todos comentan?

¿Ninel Conde pidió la cabeza de Alexis Ayala tras su pleito en ‘La casa de los famosos México 2025’?

Durante la segunda ronda de nominaciones en La casa de los famosos México 2025, celebrada el miércoles 6 de agosto, se evidenció que los habitantes ya estaban jugando por estrategia de cuartos. Pero lo que realmente llamó la atención fue el patrón en los votos: todos aquellos cercanos a Ninel Conde, incluida ella misma, votaron contra Ayala, otorgándole entre uno y dos puntos.

Los votos contra Alexis Ayala fueron los siguientes:



Mariana Botas: 2 puntos

Priscila Valverde: 2 puntos

Facundo: 1 punto

Ninel Conde: 2 puntos

Elaine Haro: 2 puntos

Shiky: 2 puntos



Esta alineación ha sido interpretada por los seguidores del programa como una clara señal de que Ninel Conde estaría usando su liderazgo e influencia para sacar del camino a quienes considera una amenaza.

¿Qué pasó entre Ninel Conde y Alexis Ayala en ‘La casa de los famosos México 2025’?

El detonante de esta supuesta estrategia fue una discusión que Ninel Conde y Alexis Ayala tuvieron durante una de las pruebas semanales del reality. En ese reto, los participantes debían correr a presionar un botón cuando sonaba una alarma. En un momento de tensión, Alexis Ayala le gritó “quítate” a Elaine Haro porque sus pies le estorbaban.

Este comentario encendió la furia de Ninel Conde, quien inmediatamente calificó el acto como violencia verbal. “Decirle ‘quítate’ a una mujer es violencia verbal, y la violencia verbal es la que antecede a la física”, afirmó Ninel frente a todos.

Ayala intentó explicar que se encontraba exaltado por la competencia y que no tuvo la intención de ofender a Elaine. “No va por ahí, no lo hagas a donde no va”, respondió el actor, asegurando que sus palabras estaban fuera de contexto. Sin embargo, Conde insistió en que no era la primera vez que veía este tipo de comportamiento en él.

La tensión escaló aún más cuando Ninel mencionó asociaciones de ayuda a mujeres violentadas, lo que Alexis consideró un “golpe bajo”.

¿Cómo reaccionó Alexis Ayala al enterarse de que quedó nominado y con riesgo de salir de ‘La casa de los famosos México 2025’?

Una vez terminada la gala de nominaciones, la Jefa pidió a Alexis Ayala pasar al confesionario para compartir su sentir, y el actor no se guardó nada. Sin dudarlo, afirmó que ya esperaba ser nominado luego de su confrontación con Ninel Conde.

“Es algo que ya venía venir por lo que se suscitó el día de hoy, que no se me hizo nada justo, pero son banderas que se van a dar” Alexis Ayala

Aunque dejó claro que el conflicto lo tomó por sorpresa, también hizo énfasis en lo que consideró una estrategia injusta: “Se escalaron cosas, y se jugó sucio. Me gusta que se defiendan entre mujeres, pero esto no tiene nada que ver con feminismo o machismo”.

Para muchos, esta reacción demuestra que Alexis tiene plena conciencia de que se convirtió en objetivo dentro del juego y que su permanencia ahora depende del voto del público.

¿Ninel Conde pidió eliminar a Alexis Ayala y otra habitante de ‘La casa de los famosos México 2025'?

Las especulaciones sobre el poder que estaría ejerciendo Ninel Conde dentro del reality se intensificaron luego de que la periodista Claudia de Icaza soltara una bomba en su cuenta de X. En una serie de publicaciones, insinuó que “la patrona ya pidió la cabeza de dos participantes”, sin revelar directamente sus nombres.

Claudia dejó ver que se trataba de Alexis Ayala y Mar Contreras, otra habitante con quien Ninel ha tenido roces desde el inicio del programa. “Alexis tiene razón de ir dándole a los peones (los de Ninel), pero no va a alcanzar a ver el resultado. ¿Verdad, productora?”, escribió.

En otro tuit, mencionó: “¿Ya entendieron cómo está el asunto? Mar y Alexis en la placa, la zor… con el beneficio de salvar a Dalilah o a Priscila. Ninel optará por salvar a Priscila con el pretexto de que Dalilah es fuerte. Falta otra ayudadita mañana para que todo se consuma”.

Las palabras de la periodista encendieron las redes y varios usuarios comenzaron a hablar de “la manipulación descarada” dentro de La casa. Luego de cómo quedaron las nominaciones, el tuit de la periodista comenzí a tomar fuerza y algunos internautas señalaron que la teoría era muy creíble, aunque la periodista no expuso ninguna prueba.

Aunque Ninel Conde llegó como una de las favoritas del público, ahora enfrenta una creciente ola de críticas por parte de quienes simpatizan con el team Noche, equipo que se ha vuelto tendencia tras la polémica gala.

¿Ninel Conde está perdiendo apoyo del público tras estas nominaciones en ‘La casa de los famosos México 2025'?

A pesar de que Ninel Conde fue recibida con entusiasmo al entrar a La casa de los famosos México 2025, las cosas podrían estar cambiando. Las redes sociales se han volcado en su contra, acusándola de querer manejar el rumbo del reality a conveniencia.

Usuarios creen que se ha “victimizado estratégicamente” para eliminar a sus rivales más fuertes. Mientras tanto, el team Noche, al que pertenece Alexis Ayala, ha ganado fuerza en redes, con hashtags como #ApoyototalAyala y #Fueramanipulaciones que han comenzado a posicionarse.