La casa de los famosos México 2025: Olivia Collins arremete otra vez contra Ninel Conde: “Me dolió”

A solo unos días de haber abandonado La casa de los famosos México 2025, Olivia Collins compartió cómo vivió su semana dentro del reality, marcando distancia con algunos de sus excompañeros. Aunque la actriz aseguró sentirse tranquila con su participación, también confesó sentirse decepcionada por el trato que recibió por parte de otras mujeres dentro del encierro, especialmente de Ninel Conde, a quien, tras su salida, llamó manipuladora.

Ahora, Collins, quien fue la primera eliminada en esta edición de La casa de los famosos México, señaló que esperaba una mayor hermandad de mujeres durante su estancia. Durante de la entrevista también habló sobre su experiencia, cómo reaccionó ante la falta de empatía y qué opina del rumbo que lleva el reality.

Filtran lista de La casa de los famosos México / Facebook

¿Qué dijo Olivia Collins sobre su experiencia con Ninel Conde en La casa de los famosos México?

En una entrevista de Olivia Collins con Infobae México, reveló que su decepción principal no fue haber salido en la primera semana, sino el trato recibido por parte de Ninel Conde. “Me dolio que me bateara”, dijo sobre el momento en que, según relata, intentó conectarse con la cantante y actriz sin éxito. Olivia expresó que esperaba una relación distinta entre mujeres, basada en el apoyo mutuo y no en el aislamiento o la competencia directa.

Collins compartió que desde su llegada notó que Ninel ya tenía su grupo y que no estaba interesada en integrarla. “Marcó inmediatamente su territorio, su convivencia con su grupito, y obvio yo lo sentí”, declaró. Aseguró que aunque intentó no engancharse emocionalmente, era consciente de lo que se decía y se planeaba detrás de su espalda, gracias a su intuición.

¿Cómo enfrentó Olivia Collins los conflictos dentro de La casa de los famosos México?

Olivia explicó que decidió hablar de frente con Ninel durante una cena, momento que demostró el más adecuado para expresar lo que sentía sin escándalos. La actriz indicó que la falta de cercanía de Ninel la llevó a pensar que había miedo de por medio. “Ya viste y vieron todos que me tiene miedo”, dijo.

A pesar de sentirse aislada, Collins aseguró que no se dejó contaminar por la estrategia de sus compañeros. Mencionó que actuó con respeto y sin perder la clase. “Con elegancia se pueden decir las cosas”, afirmó. Durante la misma conversación, dejó ver que su presencia podría haber sido vista como una amenaza para ciertos integrantes y que eso influyó en su eliminación temprana.

Ninel Conde enfrenta a Olivia Collins tras nominación en ‘La casa de los famosos México’ 2025 / YT: La casa de los famosos México

La casa de los famosos México: ¿Quién es el habitante favorito de Olivia Collins y cree que ganará?

Tras su eliminación de La casa de los famosos México 2025, Olivia Collins no se quedó callada y, en una entrevista exclusiva para TVNotas reveló quién es su favorito indiscutible para llevarse los 4 millones de pesos y no es sorpresa para quienes vieron su convivencia más cercana en la casa: Facundo.

“Facundo es quien debe de ganar. Tiene un talento impresionante, la creatividad a todo lo que le da. Es muy empático, sabe ponerse en el lugar de los demás” Olivia Collins

Olivia también confesó que las pláticas que compartió con él fueron entrañables y que se lleva un recuerdo muy especial de su conexión con el polémico conductor. La actriz incluso hizo memoria de su pasado televisivo: “Hace años ya quedó en segundo lugar cuando fue la primera temporada de Big brother y ahora sería un justo triunfador”. Con eso, dejó claro que su apuesta no solo es emocional, sino también histórica: Facundo, quien en su momento quedó a un paso de la victoria, podría redimirse esta vez ante millones de espectadores.

