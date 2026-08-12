Messi pone en duda su futuro tras muerte de su papá: ¿se retirará por no llevarle la Copa? “No sé cómo seguir”

La muerte de Jorge Messi, papá y representante de Lionel Messi, conmocionó al mundo del deporte y generó una ola de mensajes de apoyo para el astro argentino, quien atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida.

Después de varios días sin pronunciarse públicamente sobre el fallecimiento de su padre, este 12 de agosto el jugador del Inter Miami rompió el silencio con una emotiva carta en redes sociales. En ella, además de recordar a Jorge y hablar de lo difícil que ha sido enfrentar el proceso de pérdida, Messi lanzó una inesperada declaración sobre su futuro en el futbol. ¿Anunció su retiro? Te contamos.

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Lionel Messi / Instagram @leomessi

¿Cuándo y de qué murió Jorge Messi?

El sábado 8 de agosto, la noticia de la muerte de Jorge Messi comenzó a circular en medios de comunicación y redes sociales. Horas después, el Sanatorio Centro de Rosario confirmó el fallecimiento del papá y representante de Lionel Messi, quien tenía 68 años.

Tanto el personal médico como la familia del futbolista han mantenido bajo reserva los detalles sobre la enfermedad que enfrentaba Jorge Messi. El sanatorio únicamente informó que permanecía internado y que no se brindarían mayores detalles sobre su cuadro clínico, por respeto a la privacidad del paciente y sus familiares.

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Jorge Messi / Redes sociales

Lionel Messi rompe el silencio tras la muerte de su papá

Desde la fecha del fallecimiento, Lionel Messi no había emitido ninguna declaración pública. El futbolista únicamente fue visto en un cementerio privado de Argentina, donde acudió para darle el último adiós a los restos de su padre.

Unos días después, este 12 de agosto, el astro argentino regresó a sus redes sociales con una emotiva carta en la que habló por primera vez sobre sus sentimientos tras la pérdida de Jorge Messi.

En el mensaje, Lionel expresó la dificultad que ha tenido para procesar lo que está viviendo y recordó uno de los momentos más importantes de su carrera: el Mundial 2026. El futbolista contó que, pese a las complicaciones de salud que ya enfrentaba su padre, hizo todo lo posible para llegar hasta la final con la esperanza de que Jorge pudiera viajar y verlo jugar.

“Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto.” Lionel Messi

Sin embargo, la derrota en aquella final también quedó marcada por el dolor de no haber podido levantar el trofeo. Messi reconoció su tristeza por no haber conseguido la Copa que tanto deseaba y que esperaba poder celebrar junto a su padre.

El momento más emotivo de la carta llegó cuando Lionel habló sobre su futuro como futbolista. Jorge Messi no solo fue su padre, sino también su representante y uno de sus principales acompañantes durante prácticamente toda su carrera.

“No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?“ Lionel Messi

En medio del duelo, el argentino reconoció que tiene dudas sobre cuánto tiempo más continuará jugando y mencionó que ya faltaba “poquito” para el final. Aunque no anunció formalmente su retiro, sus palabras dejaron abierta la posibilidad de que la muerte de su padre lo lleve a replantearse sus últimos años como futbolista profesional.

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¿Lionel Messi volverá a jugar futbol?

Hasta el momento, Lionel Messi no ha anunciado oficialmente su retiro del futbol. Aunque en su carta de despedida reconoció que tiene dudas sobre su futuro y que cada vez está más cerca el final de su carrera, el argentino no ha confirmado que dejará las canchas.

De acuerdo con información de diversos medios deportivos, Messi regresó a Miami el martes 11 de agosto, ciudad donde juega con el Inter Miami. La directiva del club estadounidense le habría dado libertad para decidir cuándo está listo para reincorporarse a la actividad, luego de la muerte de su padre.

El Inter Miami enfrentará la noche de este miércoles 12 de agosto al León; sin embargo, la participación de Messi en este encuentro no ha sido confirmada. Por ahora, todo apunta a que el argentino podría regresar a las canchas en alguno de los próximos compromisos del equipo, cuando se sienta preparado para hacerlo.

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