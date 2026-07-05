Mundial 2026: Ella es la novia de Raúl ‘Tala’ Rangel, el portero que ilusiona a México

Raúl “Tala” Rangel se ha convertido en uno de los nombres más comentados de la Selección Mexicana gracias a sus atajadas que han puesto a soñar a México en el Mundial 2026.

Mientras su desempeño en la portería sigue conquistado a la afición, también ha crecido el interés por conocer más sobre su vida fuera de las canchas, especialmente sobre la mujer que lo acompaña. ¿Quién es su novia? Te contamos.

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Raúl ‘Tala’ Rangel / IG: @raulra_22

¿Quién es la novia de Raúl ‘Tala’ Rangel?

Lo poco que se sabe sobre la novia de Raúl “Tala” Rangel proviene de las redes sociales. Se llama Edith Marín, vive en Jalisco y es licenciada en Psicología.

Al igual que el portero de la Selección Mexicana, Edith también es aficionada al deporte. Sin embargo, a diferencia de Rangel, su pasión es el voleibol, deporte que suele mostrar en distintas publicaciones de su Instagram.

A diferencia de otras relaciones de futbolistas que comparten constantemente su vida en redes sociales o aparecen con frecuencia en eventos públicos, Raúl y Edith han optado por mantener un perfil discreto y alejado de los reflectores. De hecho, son contadas las ocasiones en las que ambos han compartido fotografías juntos o han hablado públicamente de su relación.

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‘Tala’ Rangel y Edith Marín / Instagram

Las fotos que muestran la relación de Raúl ‘Tala’ Rangel y Edith

El noviazgo del “Tala” y Edith no está marcado por los reflectores ni por el lujo. A diferencia de otras parejas que suelen compartir viajes, regalos costosos o una vida llena de excentricidades en redes sociales, ellos mantienen un perfil mucho más reservado.

Sus publicaciones son de momentos cotidianos, como fotografías juntos en casa, celebraciones de Navidad, Año Nuevo o cumpleaños en compañía de su perro. Son ese tipo de imágenes las que dejan ver una relación sencilla y alejada del escándalo, con una interacción más personal.

Recientemente, Edith publicó fotografías con las que celebra haber concluído su etapa universitaria, y el ‘Tala’ comentó reconociendo el logro y felicitándola.

“Eres una guerrera, por todo lo que pasaste para poder obtener este logro, te admiro y respeto por eso! Sin duda alguna puedes lograr lo que sea que te propongas” Raúl ‘Tala’ Rangel a su novia

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¿Cuándo jugará de nuevo el ‘Tala’ Rangél?

La posición de Rangel como portero titular de la Selección Mexicana durante el Mundial 2026 ha sido casi una sorpresa.

Y es que todo apuntaba a que Luis Ángel Malagón sería el primer arquero, pero su lesión antes del inicio del torneo lo dejó fuera y el ‘Tala’ asumió ese lugar.

La próxima vez que Raúl salga a la cancha será en el partido de octavos de final contra Inglaterra, el próximo domingo 5 de julio a las 18:00hrs en el Estadio Ciudad de México, partido del que Mhoni Vidente ya hizo predicción.

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