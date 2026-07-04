¿Cuál es el origen del "¿y si sí?”? La frase viral de los mexicanos en el Mundial 2026

La Selección Mexicana consiguió su boleto a los octavos de final del Mundial 2026 tras vencer 2-0 a Ecuador, partido en el que Santi Giménez y Piero Hincapié se vieron envueltos en un polémico momento.

Pero la esencia de este torneo ha estado en gran parte con la afición mexicana, que desde un inicio adoptó una frase que ha acompañado al equipo en cada uno de los partidos: "¿y si sí?”.

Este mensaje ha inundado las redes sociales y hoy es un símbolo de esperanza para que México siga haciendo historia en esta justa mundialista. Pero, ¿de dónde surgió o quién inventó esta icónica frase? Aquí te decimos.

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¿Y si sí? / Imagen ceada con IA

¿Qué significa la frase “¿Y si sí?” que se volvió viral en el Mundial 2026?

Lo que inició como una expresión de esperanza e ilusión se ha transformado en un grito de aliento para la Selección Mexicana, y tomó fuerza después de su paso perfecto por la fase de grupos.

Con estas tres palabras, miles de aficionados expresan su deseo de que el México finalmente pueda hacer historia en un Mundial. El mensaje invita a dejar de lado el pesimismo que existe entre los aficionados y creer que esta vez la Selección puede cambiar la historia y llegar a instancias finales.

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Y SI SÍ... ❤️ 🇲🇽



Imágenes que pueden hacerte llorar 🥹 pic.twitter.com/aCe8PHtrXD — ESPN.com.mx (@ESPNmx) July 1, 2026

¿Quién inventó el “¿Y si sí?” y cuál es su origen?

La icónica frase tiene su origen en el fútbol mexicano. El ahora exentrenador de los Pumas de la UNAM, Efraín Juárez fue el primero en decir las palabras "¿y si sí?” durante una conferencia de prensa.

Efraín Juárez fue reconocido por sus frases filosóficas y reflexiones durante su etapa como entrenador de los universitarios; pero también destacó por llevar a Pumas a una final, cuando en un inicio nadie confiaba en el equipo.

Con el paso de los meses, la frase trascendió al entorno universitario y durante el Mundial 2026, fue adoptada por los aficionados mexicanos como un mensaje de esperanza para la Selección Mexicana, que sigue en la pelea por estar entre las mejores selecciones del torneo.

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Efraín Juárez popularizó el “y si sí” / Redes sociales

¿Cuándo y a qué hora es el próximo partido de México?

México consiguió su boleto a los cuartos de final del Mundial 2026 tras imponerse a Ecuador en el Estadio Azteca y mantener su paso perfecto en la fase eliminatoria.

Ahora, el conjunto dirigido por Javier Aguirre afrontará una de sus pruebas más importantes en busca de un lugar entre las ocho mejores selecciones del mundo.

El próximo compromiso del tricolor será frente a Inglaterra el domingo 5 de julio a las 5:30 de la tarde, en el Estadio Ciudad de México, donde miles de aficionados volverán a hacerse la misma pregunta que ha acompañado a la Selección durante esta Copa del Mundo: "¿Y si sí?”.

Durante el partido de dieciseisavos de final, Gianni Infantino le regaló unas lujosas sandalias a Jorge Campos, invitado especial de la sede mundialista.

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