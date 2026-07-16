La casa de los famosos México 2026: ¡Estas son las pistas del decimoprimer habitante confirmado!

El elenco de ‘La casa de los famosos México 2026’ es muy prometedor. Al menos es lo que se dice en redes sociales. Los diez confirmados hasta el momento han generado mucha expectativa en el público. Con un elenco conformado por actores, cantantes e influencers, se prevé que el reality sea sumamente controversial.

Este jueves 16 de julio, se reveló a Arantza Ruiz como la décima habitante de la temporada. Esta joven es una actriz, cantante y streamer mayormente conocida por sus apariciones en el unitario ‘La rosa de Guadalupe’. Como es costumbre, tras cada anuncio, se dan pistas sobre la identidad del siguiente concursante. Te contamos los detalles.

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Arantza Ruiz entra a ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

¿Quiénes son los habitantes confirmados para ‘La casa de los famosos México’ hasta HOY, jueves 16 de julio?

Según dijo la productora Rosa María Noguerón, habrá un total de 15 habitantes para la nueva temporada de ‘La casa de los famosos México’. Hasta ahora, solo se han revelado a diez, quienes son:

Primer habitante: Ernesto Laguardia, actor y conductor.

Ernesto Laguardia, actor y conductor. Segunda habitante: Karina Torres, influencer e integrante del clan ‘las Perdidas’.

Karina Torres, influencer e integrante del clan ‘las Perdidas’. Tercera habitante: Ximena Herrera, actriz.

Ximena Herrera, actriz. Cuarto Habitante: Aldo Rendón, influencer y asesor de imagen.

Aldo Rendón, influencer y asesor de imagen. Quinto habitante: Moisés Peñaloza, actor y modelo.

Moisés Peñaloza, actor y modelo. Sexta habitante : Cynthia Klitbo, actriz.

: Cynthia Klitbo, actriz. Séptimo habitante : Yahir, cantante y actor.

: Yahir, cantante y actor. Octava habitante: Flor Vigna, influencer y boxeadora de origen argentino.

Flor Vigna, influencer y boxeadora de origen argentino. Noveno habitante : Massad, influencer y empresario de origen árabe.

: Massad, influencer y empresario de origen árabe. Décima habitante: Arantza Ruiz, actriz y streamer.

Mucho se ha dicho sobre los concursantes del reality. Se teoriza que realmente habrá 16, ya que, en temporadas anteriores, se ha revelado a un habitante justo el día del estreno. Diversos medios digitales también han reportado que realmente sí serán 15 y que dos serán anunciados durante una conferencia de prensa que presuntamente se llevará a cabo la próxima semana.

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Arantza Ruiz fue la décima confirmada de ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

Las pistas del decimoprimer habitante confirmado para ‘La casa de los famosos México 2026’

Entre las pistas del decimoprimer habitante de ‘La casa de los famosos México 2026' están:



Una motocicleta

Unos lentes

Una mochila

Bebidas alcohólicas

Un celular

Un aro de luz

Con esto, la gente pudo intuir que se trata de un influencer que disfruta mucho de la fiesta. También le gusta, al parecer, el ambiente “de barrio”.

Pistas del decimoprimer habitante de ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

¿Ese Pérez entrará a ‘La casa de los famosos México 2026’?

Con las pistas sobre la mesa, los fans intuyeron que se trataba de Ese Pérez, un creador de contenido que es muy cercano a Eduin Caz y Santa Fe Klan. Suele compartir videos de humor y algunas canciones que hace.

No obstante, solo se sabrá el verdadero revelado hasta mañana viernes 16 de julio, a las 8:28 pm. El anuncio se hará a través de los canales de Televisa y las redes sociales oficiales del reality.

¿Cuándo será la revelación del decimoprimer habitante de ‘La casa de los famosos México 2026'? / Redes sociales

¿Cuándo se estrena la nueva temporada de ‘La casa de los famosos México’?

La nueva temporada de ‘La casa de los famosos México’ se estrenará el próximo domingo 26 de julio de 2026, a las 8:30 pm. Se podrá ver a través del canal de Las Estrellas y por VIX, aplicación que dará acceso al famoso 24/7.

Los conductores serán los mismos que en ediciones pasadas:

Galilea Montijo: Conductora estelar de las galas de expulsión y de nominación.

Conductora estelar de las galas de expulsión y de nominación. Odalys Ramírez y Diego de Erice: Estarán a cargo de las galas semanales.

Estarán a cargo de las galas semanales. Wendy Guevara y Ricardo Margaleff: Encargados de las pre y postgalas.

Encargados de las pre y postgalas. Marie Claire Harp: Host digital

En tanto que el calendario semanal quedará de la siguiente forma:

Domingos : Galas de expulsión. Se podrá ver a través del canal de Las Estrellas y VIX, a partir de las 8:30 pm.

: Galas de expulsión. Se podrá ver a través del canal de Las Estrellas y VIX, a partir de las 8:30 pm. Lunes, martes, jueves y viernes : Galas semanales. Transmitidas por el Canal 5 y VIX, a partir de las 10 pm.

: Galas semanales. Transmitidas por el Canal 5 y VIX, a partir de las 10 pm. Miércoles: Galas de nominación. Transmitidas por el Canal 5 y VIX, a partir de las 10 pm.

Galas de nominación. Transmitidas por el Canal 5 y VIX, a partir de las 10 pm. Pre y postgalas: Exclusivas en VIX. Media hora antes y después de cada gala.

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