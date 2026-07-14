Jorge D’Alessio aclara si tiene nueva novia tras ser captado besando a una mujer rubia: “Soy una persona separada”

Jorge D’Alessio protagonizó un video en el que aparece muy cariñoso con una mujer rubia en un bar. Las imágenes despertaron rumores de una posible nueva relación sentimental tras su divorcio, pero el líder de MATUTE ya salió a aclarar qué está pasando realmente en su vida amorosa.

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Jorge D’Alessio / Redes sociales

¿Jorge D’Alessio tiene nueva novia? El cantante responde a los rumores

Luego de que el video se volviera viral, Jorge D’Alessio fue abordado por distintos medios de comunicación para hablar sobre las imágenes que generaron especulaciones sobre una posible novia.

El músico fue contundente al afirmar que actualmente está completamente soltero y que no mantiene ninguna relación sentimental formal con la mujer que aparece en la grabación.

Incluso, lamentó que algunas personas ya hayan señalado a distintas mujeres como supuestas parejas suyas sin tener información real sobre su situación personal.

Jorge D’Alessio “Mira, una, es importante decirles, no estoy saliendo con nadie, ya me colgaron varios santitos y ya le colgaron santitos a chavas que ni siquiera conozco, pero no, no tengo ninguna relación, pero pues estaba echando relajo, no veo nada malo en ello, soy una persona separada y divorciada, no estaba más que echando relajo”

Las declaraciones del integrante de MATUTE dejaron claro que, al menos por ahora, no existe una nueva novia en su vida y que el beso captado en video no significa necesariamente el inicio de un romance.

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Jorge D’Alessio / IG: @macpuente / @jorgedalessio

¿Quién es la mujer rubia que aparece besando a Jorge D’Alessio?

Desde que las imágenes comenzaron a circular, muchos usuarios se preguntaron quién era la misteriosa mujer rubia que aparece junto al Jorge D’Alessio.

Sin embargo, Jorge D’Alessio evitó profundizar sobre la identidad de la joven y se limitó a explicar que no existe un compromiso sentimental entre ellos. Esto ha provocado que continúen las especulaciones alrededor de la mujer que aparece en el video.

El productor musical insistió en que no tiene pareja y que simplemente estaba pasando un momento de diversión durante una salida con amigos, algo que considera completamente normal después de su divorcio.

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¿Jorge D’Alessio ya tiene nuevo romance?

¿Por qué Jorge D’Alessio se mostró molesto por la filtración del video?

Más allá de los rumores románticos, lo que realmente incomodó a Jorge D’Alessio fue la difusión de un momento privado que ocurrió durante una reunión social.

El cantante explicó que normalmente procura mantenerse alejado de situaciones que puedan exponer su vida personal, especialmente porque sus hijos pueden llegar a ver ese tipo de contenido viral en Internet.

Además, confesó que la situación le hizo reflexionar sobre las personas con las que comparte espacios privados, ya que considera que alguien presente en la reunión pudo haber sido quien filtró el material.

“No me gusta salir en ese tipo de videos, está raro, me cuido mucho, la verdad, nunca me ando exhibiendo, no me gusta salir en esos videos porque los ven mis hijos y, ¿sabes quién me hizo ver y me dijo ‘cuidado con quien sales’?, mi ex, me dijo ‘eso lo tomó la misma mesa’ y, después, me di cuenta que, igual y sí, sí voy a cuidar las amistades”, finalizó.