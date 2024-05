Aarón Díaz aparece en un promocional de ‘Bridgerton’ ¿será el nuevo galán de la serie?

Desde su estreno en 2020, ‘Bridgerton’ se ha convertido en una de las series más populares de Netflix. Esta producción narra la historia de ocho hermanos pertenecientes a la familia Bridgerton que intentan encontrar el amor y la felicidad de la alta sociedad londinense.

Por el lanzamiento de su tercera temporada, la plataforma de streaming sorprendió a todos con un promocional en el que aparece Aarón Díaz, quien es recordado por su personaje de Mariano en el melodrama ‘Teresa’.

En las imágenes, se aprecia al mexicano declarándole su amor a Penélope Featherington, interpretada por Nicola Coughlan, quien sufre por el amor que le tiene a Colin Bridgerton, personaje encarnado por Luke Newton.

“Penélope, no sé qué le viste a ese tan Colin, pero romper tu corazón no es de caballeros. Tú no te mereces una relación tóxica, sino un romance de novela como el que yo te puedo ofrecer”, expresa Díaz.

El actor también demostró su amor por Penélope al marcar sus iniciales en un árbol y escribiéndole una carta. Asimismo, se le ve gritar su nombre bajo la lluvia.

Tras mostrar todo lo que puede ofrecerle, Díaz termina preguntando frente a la cámara: “¿Qué dices, Penélope? ¿Te quedarías conmigo?”

Aarón Díaz en el promocional de Bridgerton / Instagram: @Netflixlat

¿Aarón Díaz se integra al elenco de ‘Bridgerton’?

Desafortunadamente, Aarón Díaz no se integra a ‘Bridgerton’ y el video solo es parte de un promocional por el estreno de la nueva temporada, la cual estrenó su primera parte en pasado 16 de mayo.

No obstante, ver a Aarón Díaz como uno de los pretendientes de la querida Penélope emocionó a todos los fanáticos del proyecto, quienes han expresado en redes que ellas sí aceptarían la propuesta del actor.

“Nuestra chica merece más pretendientes como este”, “Si Penélope no quiere a este intenso, yo sí”, “Este sí es un rival dignó para Colin”, “Si ella no le dice que sí, yo sí lo hago. Nada que un divorcio no pueda solucionar”, “El crossover que no sabía que necesitaba”, señalaron algunos comentarios.

