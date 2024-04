Ferka confesó cómo sufrió una parálisis facial debido a su expareja

Fue en noviembre de 2022 cuando Ferka anunció en el programa “Hoy” su separación de Christian Estrada. Esto ocurrió después de que la pareja diera la bienvenida a su único hijo en común en 2021 y se comprometieran.

En ese momento, la actriz reveló que había sido víctima de v!ol3nc!a por parte de la madre de Christian Estrada y aseguró que quería seguir adelante en paz por el bienestar de su pequeño. Sin embargo, las cosas se complicaron entre ellos.

En el mismo mes de noviembre de 2022, Ferka denunció a través de sus redes sociales que su expareja le había quitado a su hijo. Todo sucedió, según las palabras de la actriz, en una plaza comercial de la Ciudad de México, donde había quedado en encontrarse con Estrada para que viera a su hijo. Sin embargo, un presunto fan se acercó a pedirle una foto y ella accedió, pero las cosas cambiaron cuando el supuesto abogado de Christian Estrada se le puso enfrente con una orden del Ministerio Público diciendo que se llevaría al pequeño.

Horas después, Ferka se presentó ante la Fiscalía de la CDMX, donde llegó Estrada junto a su bebé. La actriz, debido a la fuerte impresión de saber que le podían quitar a su pequeño, se desmayó ante las autoridades y tuvo que ser atendida por los médicos.

En ese entonces, reveló que se le bajó la presión y que todo había sido por el estrés. Debido a esta situación, Estrada y sus presuntos abogados serían detenidos por la sustracción de menores y aparente falsificación de documentos.

Pero en menos de 24 horas después de que se efectuara la denuncia, se informó que Christian Estrada ya había sido detenido, pero el modelo salió bien librado de esta situación y desde entonces ambos se han acusado mutuamente.

Ahora, Ferka asistió al programa "¡Qué buena hora!”, donde confesó que debido a que su expareja intentó quitarle a su pequeño, tuvo problemas de salud, al grado que sufrió una parálisis facial.

La conductora mencionó que en ese momento fue un ataque de pánico y por eso su rostro se “enchuecó", y también le sucedió en sus manos y brazos.

Ferka

“Yo solamente tuve como un momento que no era un ataque de pánico, pero sí fue como hasta la cara se me “enchuecó"... pero fue un suceso que me lo detonó y hasta los brazos se me hicieron así (para dentro)”.