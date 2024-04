Famosa productora de Televisa anuncia su retiro; su actual telenovela será la última

Después de una carrera de 46 años en el mundo de las telenovelas, Angelli Nesma, una de las productoras más reconocidas de Televisa, ha anunciado su retiro de la industria del entretenimiento.

Tras varias décadas de exitosas producciones, la productora decidió dar un paso a un lado y disfrutar de su retiro.

El anuncio fue hecho por la periodista de espectáculos Lupita Martínez, quien reveló que Angelli Nesma se despidió y decidió retirarse de la producción de telenovelas. Aunque no se sabe si su retiro será definitivo o si podría trabajar en otras televisoras en el futuro, lo cierto es que ha decidido tomar un merecido descanso.

La productora anunció su retiro / Instagram

“Una productora de Televisa acaba de decidir que se retira. Ya se despidió. Se retira Angelli Nesma. va a disfrutar de su vida y dice que ya no va a producir telenovelas… No sé si la vamos a ver al rato en otra televisora, pero por lo pronto ya dijo que se va y ya no va a hacer producción de telenovelas”, contó la periodista en su canal de YouTube ‘De historia en historia’.

¿Quién es Angelli Nesma?

Angelli Nesma inició su trayectoria en 1978 de la mano de Valentín Pimstein, y desde entonces ha dejado una huella imborrable en la televisión mexicana.

Una de las últimas producciones de Angelli Nesma fue ‘Amor dividido’ en 2022, una nueva versión de la exitosa telenovela colombiana ‘Allá te espero’.

A lo largo de su carrera, que ha llevado a la par de otras grandes productoras como Carla Estrada y Rosy Ocampo, Angelli Nesma ha dejado en la historia inolvidables telenovelas como ‘María la del barrio’, ‘Niña amada mía’, ‘Llena de amor’, ‘Lo que la vida me robó’, ‘Abismo de pasión’, ‘Al diablo con los guapos’ y ‘Tres veces Ana’, entre muchas otras.

Actualmente está al aire la telenovela ‘Tu vida es mi vida’ protagonizada por Valentino Lanús y Susana González, misma que será su última producción.

Valentino Lanús y Susana González protagonizan la última telenovela de Angelli Nesma / Instagram

Sin embargo, no todo fue color de rosa en su carrera. En julio del año pasado, la actriz Ariadne Díaz compartió su experiencia trabajando con Angelli Nesma en ‘Llena de amor’, donde denunció supuestos malos tratos por parte de la productora. Las palabras de la actriz generaron controversia y puso en tela de juicio la reputación de la productora.

“Fue un calvario por varias cosas... La pasé mal, hay producciones donde no volvería a trabajar y esa es una de ellas, era mi primer protagónico sola, entonces todo lo que funcionaba era de todo el equipo, lo que no funcionaba era de Ariadne”, dijo Ariadne en su momento y finalizó diciendo que supuestamente la productora se ‘encargó’ de hacerla ver como una persona conflictiva y no le llamaban para más proyectos en la televisora.

