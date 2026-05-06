Marta Sánchez de luto: encuentran muerta a Seila Álvarez, su compositora, tras semanas desaparecida

La música española amaneció de luto. Tras semanas de angustia, incertidumbre y búsqueda desesperada, Seila Álvarez, compositora vinculada directamente a Marta Sánchez, fue hallada sin vida. El caso sacudió al medio artístico y dejó devastada a la intérprete, quien compartió escenario y una de las canciones más personales de su carrera con la joven creadora.

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¿Dónde hallaron el cuerpo de Seila Álvarez, compositora de Marta Sánchez, y qué se sabe de su muerte?

La confirmación llegó la mañana del martes 5 de mayo, cuando la Policía Nacional informó oficialmente sobre el hallazgo del cuerpo de Seila Álvarez, compositora de Marta Sánchez, tras permanecer desaparecida por varias semanas.

El cuerpo de la mujer, de 39 años, fue localizado en la Senda Verde, una zona que conecta Vigo con Redondela, en España. De acuerdo con documentos oficiales citados por Europa Press, en una primera revisión “aparentemente no se encontraron signos de violencia ni indicios de criminalidad”.

Sin embargo, las autoridades señalaron que el cuerpo sería sometido a una autopsia para determinar con precisión la causa del fallecimiento, ya que hasta el momento no se ha establecido qué ocurrió durante los días en los que Seila permaneció desaparecida.

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¿Cuándo desapareció Seila Álvarez y cómo fue la búsqueda de la compositora de Marta Sánchez?

La desaparición de Seila Álvarez fue denunciada oficialmente el 20 de abril, cuando su familia acudió a las autoridades tras perder todo contacto con ella. Desde entonces, comenzó una búsqueda que se extendió durante más de dos semanas.

La preocupación creció conforme pasaban los días sin noticias. Fue hasta el lunes 4 de mayo cuando la asociación SOS Desaparecidos emitió una alerta urgente para solicitar apoyo ciudadano y obtener información que ayudara a localizarla.

En dicha alerta, Seila Álvarez fue descrita como “una mujer de 1.61 metros de altura, complexión delgada, cabello castaño y ojos color marrón”, según refirió el medio Lecturas.

La difusión del caso en redes sociales y medios de comunicación fue inmediata, pero tristemente, apenas un día después de que se intensificara la alerta, se confirmó el desenlace que nadie quería escuchar.

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¿Cómo reaccionó Marta Sánchez a la muerte de Seila Álvarez, su compositora y colaboradora?

La reacción de Marta Sánchez no tardó en llegar. Visiblemente afectada, la cantante española utilizó sus redes sociales para despedirse de Seila Álvarez, con quien compartió una experiencia artística que marcó su carrera.

“No sé por dónde empezar… Hay noticias que te rompen en dos. Seila era muy especial. Y hay personas que dejan huella… Como ella”, escribió la intérprete el mismo 5 de mayo.

Marta también recordó los días de trabajo que compartieron preparando una canción que terminó siendo parte fundamental de su disco:

Marta Sánchez “Tuve la suerte de compartir unos días preparando esta canción tan increíble para televisión, ‘Duermes mientras yo escribo’, una canción que forma parte de mi disco ‘21 días’. Pocas veces he escuchado compositores tan genuinos, únicos y con tanto talento”.

Finalmente, cerró su mensaje con palabras que reflejan el impacto emocional que le dejó la noticia:

“Hoy nos despertamos con este mazazo. Para mí, ella siempre formará parte de mi historia musical y no podré olvidarla nunca. No sé qué ha podido suceder, pero desde aquí le mando mi más sentido pésame a toda su familia y entorno con el corazón roto. DEP”. Marta Sánchez

¿Quién fue Seila Álvarez, la compositora de Marta Sánchez hallada sin vida tras desaparecer?

Para muchos, el nombre de Seila Álvarez comenzó a sonar con fuerza en 2015, cuando participó en el programa ‘Hit: La canción’, transmitido por TVE y conducido por Jaime Cantizano.

El formato reunía a jóvenes compositores desconocidos que presentaban temas inéditos, los cuales eran interpretados en cada gala por artistas consagrados como Melendi, Vanesa Martín, Sergio Dalma, David Bustamante, Pastora Soler, Antonio Carmona, Rosa López y Marta Sánchez.

Fue precisamente en ese escenario donde Marta escuchó por primera vez ‘Duermes mientras yo escribo’, una canción que la conmovió profundamente y que decidió incluir más tarde en su álbum ‘21 días’.

Aunque Seila Álvarez no ganó el programa, logró llegar a la final y consolidarse como una de las compositoras más auténticas y prometedoras de su generación. Su talento, sensibilidad y forma de escribir dejaron huella en quienes tuvieron la oportunidad de trabajar con ella.