Gloria Gaynor, Fey, Marta Sánchez y Ana Bárbara deslumbraron en el concierto ´Dancing queens´

Para cerrar las celebraciones del PRIDE, se llevó a cabo en la Arena CDMX el concierto producido por Sergio Gabriel llamado ´Dancing Queens´ en el que estuvieron Gloria Gaynor, Fey, Marta Sánchez y Ana Bárbara.

Gloria Gaynor con boina. / Instagram: @gloriagaynor

Justamente con el tema de ´Dancing Queen´ de Abba, Fey, Marta y Ana aparecieron en el escenario para demostrar la gran unión y poderío que habría entre ellas durante la noche.

La primera en actuar como solista fue la española que deleitó con éxitos como ´Desesperada´, ´Soy yo´, ´Colgando en tus manos´, ´Vivo por ella´ y ´Arena y sol´, entre otros.

Ana Bárbara posando seria. / IG: @anabarbaramusic

La reina grupera sedujo al público con sus temas como ´Loca´, ´Bandido´, ´La trampa´ y ´Cómo me haces falta´ y sorprendió al público al invitar al escenario a la cantante María José que la acompañó para interpretar el nuevo tema que lanzaron a dueto ´Mi rey, mi santo´.

Ana Bárbara y Fey estarán juntas en el escenario / Alejandro Isunza

Fey hizo un recorrido por sus clásicos temas con los que inició como ´Media naranja´, ´La noche se mueve´, ´Fiebre de sábado´, ´Me enamoro de ti´ y ´Díselo con flores´, entre otros.

Los duetos entre las integrantes del show llegaron con Fey y Marta Sánchez y el tema ´Azúcar amargo´ y Fey y Ana Bárbara con ´Gatos en el balcón´ y ´Te busqué´, y entre las 3 hicieron un homenaje a la música mexicana con ´Volver, volver´ y ´El rey´.

Poster / Instagram @sergiogabriel

Para cerrar la velada, apareció en el escenario Gloria Gaynor que propició una gran ovación del público e interpretó los temas ´Never can say goodbye´, ´Beautiful´, ´Killing me softly´, ´Last dance´ y su clásico ´I will survive´ al cual se unieron las otras 3 reinas de la noche y cerraron un concierto inolvidable que duró 4 horas.

