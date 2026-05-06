¿Queen Buenrostro se fue de su casa por Suavecito y Kim Shantal? Reviven VIDEO que desata sospechas de ruptura

¿Queen Buenrostro dejó su casa tras las polémicas escenas de Kim Shantal y Suavecito en La mansión VIP? Un video que compartió la influencer redes sociales levanta sospechas, ¿qué pasó? Te contamos los detalles.

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Queen Buenrostro comparte video y surgen dudas sobre su relación con Suavecito. / Redes sociales

¿Qué pasó entre Kim Shantal y Suavecito en La mansión VIP?

La tensión entre Kim Shantal y Suavecito dentro de La mansión VIP aumentó tras el regreso de Naim Darrechi durante el llamado “martes de resurrección”. La producción organizó una fiesta dentro de la casa, donde hubo alcohol, música y convivencia entre los participantes. Desde días antes, ambos ya mostraban una cercanía constante frente a las cámaras, con conversaciones privadas y momentos que llamaron la atención de los demás habitantes. Aunque la influencer intentaba mantener cierta distancia, cambiándose de lugar o evitando algunos acercamientos.

Según lo que se comentó en el reality, Suavecito ya sabía que Queen Buenrostro lo dejó de seguir en redes sociales y había hablado sobre él mientras permanecía aislado dentro de la competencia. Después de enterarse de esa situación, los acercamientos hacia Kim Shantal se hicieron más frecuentes.

Durante la fiesta, ambos convivieron en el jacuzzi y algunas participantes, entre ellas Jessu, notaron actitudes que generaron conversación dentro de la casa. Las cámaras captaron momentos en los que Kim apartaba la mano de Suavecito mientras convivían con el resto del grupo. Más tarde, cuando la celebración terminó y varios participantes se retiraron, Kim Shantal y Suavecito se dirigieron al respiradero, una zona destinada para fumar donde las cámaras no muestran completamente lo que sucede, pero algunos habitantes aseguraron haber escuchado susurros, movimientos y comentarios provenientes del lugar.

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Kim Shantal y Suavecito en La mansión VIP. / Redes sociales

¿Queen Buenrostro se fue de su casa tras polémica de Suevecito y Kim Shantal?

Queen Buenrostro se volvió tendencia en redes sociales luego de que se viralizó un video, aparentemente del pasado, donde aparece saliendo con una maleta y posteriormente abordando un avión. En las imágenes, la influencer viste un conjunto deportivo en tonos oscuros mientras arrastra una maleta negra al salir de un departamento.

Sobre el clip aparece el mensaje: “Así se siente volver a hacer sola lo que antes hacías con esa persona”, acompañado de un emoji de corazón roto, lo que llevó a muchos usuarios a pensar que atravesaba una ruptura con Suavecito por sus escenas con Kim Shantal en La mansión VIP.

Sin embargo, el material no corresponde a un viaje reciente y solamente es contenido de redes sociales, pero los comentarios la criticaron:



“ No te rindas, sigue a adelante por ti y por tu embarazo psicológico ”.

”. “Pero si tú se lo quitaste primero, él solo volvió donde fue feliz”.

“No estás sola, vas con tu bebé (en la mente )”.

“Te lo mereces, las amigas respetan códigos de amigas”.

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Video de Queen Buenrostro que desató rumores de ruptura con Suavecito. / Redes sociales

¿Queen Buenrostro está embarazada?

La influencer Queen Buenrostro señaló que ella y Suevecito se dieron “mucho amor” en La mansión VIP teniendo intimidad en la alcoba, aunque trataron de “ser muy sigilosos y precavidos para ocultarnos”.

“Como nos dimos mucho amor, yo estaba comiendo, tenía una plática en la mesa, me dio mucho mareo y sentía que iba a vomitar en la mesa, le empiezo a decir a Suave y él se emociona, pero creo que es por el lado que no estaba comiendo bien, estaba encerrada y yo no creo que sea por otra cosa”. Queen Buenrostr.

Destacó que, aunque no se hizo una prueba de embarazo, estaba segura que no espera a un hijo con Suave, sino que todo se debió al estrés y la presión, pues los síntomas comienzan a sentirse entre la segunda y tercera semana de concepción. Hasta el momento la influencer no ha dado más información al respecto.

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