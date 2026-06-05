Pareja de influencers interrumpe su embarazo tras saber que el bebé podría tener síndrome de Down

La llegada de un bebé suele ser motivo de alegría para muchas mujeres. De hecho, hace algunas semanas, se reportó que María Levy, hija de la fallecida Mariana Levy, se había convertido en madre. Aunque la noticia no ha sido confirmada por la joven, su tío, Coco Levy, aseguró frente a las cámaras de TVNotas que había tenido una niña.

No obstante, en algunos casos, las futuras madres deciden interrumpir su embarazo por múltiples razones; desde motivos económicos hasta cuestiones emocionales. Tal fue el caso de una pareja de influencers, quienes hace poco revelaron que habían optado por abortar debido a que el feto podría tener síndrome de Down. Te contamos la historia.

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Jesse Ridgway y su esposa, Ashley, interrumpen su embarazo / Redes sociales

¿Cómo anunciaron los influencers Jesse Ridgway y su esposa, Ashley, que interrumpirán su embarazo?

Hace apenas algunos meses, Jesse Ridgway, también conocido como ‘McJuggerNuggets’, y su esposa, Ashley, anunciaron la llegada de su primer bebé. Ambos se dijeron felices por la noticia y compartían detalles del embarazo a través de sus redes sociales.

Todo cambió recientemente. Jesse usó las redes sociales para dar a conocer que su pareja había abortado. Según explicó, los médicos detectaron que el menor tenía un 95% de probabilidad de nacer con síndrome de Down.

Por este motivo, pensaron que lo mejor era interrumpir el embarazo. Afirmó que la decisión no había sido fácil, ya que estaban muy ilusionados de convertirse en padres.

“Estábamos muy emocionados por celebrar con ustedes la revelación de género, pero tuvimos un giro oscuro. El mismo examen genético que nos dijo que nuestro bebé sería un niño nos reveló que tenía un 95 por ciento de probabilidades de nacer con síndrome de Down”, explicó.

Si bien al principio estaban dispuestos a “asumir el reto”, tras consultar con médicos y especialistas, consideraron que perder al bebé era lo mejor para su “familia”.

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Jesse Ridgway y su esposa, Ashley, anuncian su aborto / Redes sociales

¿Quiénes son Jesse y Ashley Ridgway, los influencers que abortaron a su bebé por tener síndrome de Down?

Jesse Tyler Ridgway y su esposa Ashley son los creadores de contenido estadounidense. En el caso de Jesse, también es director y actor. Es conocido en internet como McJuggerNuggets. Se volvió viral por su serie digital ‘The Psycho Series’. Tiene más de 4 millones de seguidores en YouTube.

Por su parte, Ashley es una influencer que suele aparecer en los videos de su ahora esposo. Iniciaron su romance en 2019 y finalmente se casaron en octubre del año pasado.

Desde que anunciaron su aborto, han recibido críticas, pues muchos consideran que “mataron a su bebé” por “razones egoístas”. En respuesta, el youtuber pidió un alto al odio que han recibido y pidió al público respetar su decisión. También reiteró que la decisión no fue fácil, principalmente para su esposa.

“Por otro lado, también hemos visto muchísimas historias de personas que decidieron seguir adelante con un embarazo de un bebé con síndrome de Down, y eso es fantástico. Es una decisión muy valiente y parecen muy felices. Esa es su elección y la apoyo. Esta fue la nuestra y nosotros también tenemos derecho a tomarla”, manifestó.

¿Quiénes son Jesse Ridgway y su esposa, Ashley? / Redes sociales

¿Qué es el síndrome de Down?

De acuerdo con sitios médicos especializados, el síndrome de Down es una alteración genética en la que una persona tiene 47 cromosomas en lugar de 46. La copia del cromosoma 21 ocasiona problemas físicos y mentales. A nivel mundial, se estima que 1 de cada 100 mil bebés nace con esta condición.

Entre las afectaciones más comunes está la forma del rostro y un bajo coeficiente intelectual. También pueden desarrollar problemas cardíacos y auditivos. Este grupo suele ser discriminado por la sociedad.

Por esta razón, muchas futuras madres suelen recurrir al aborto cuando se enteran de que sus hijos podrían tener esta condición.

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